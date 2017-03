No hi ha mal que per bé no vingui: més descans

Luis Enrique es pot donar per satisfet. Aquesta quarta aturada per seleccions des que va començar la temporada ha retingut ni més ni menys que quinze futbolistes de la plantilla a l'exili durant l'última setmana i mitja, i la majoria arribaran amb el temps just per preparar en òptimes condicions el partit de diumenge contra el Granada (20.45 h), però en el cas concret dels dos futbolistes blaugrana convocats per Edgardo Bauza amb la selecció argentina sí que es pot dir que el Barça n'ha sortit prou ben parat. En l'aspecte físic, molt menys desgast del previst tant per a Javier Mascherano com per a Leo Messi.

Mascherano, que en el partit contra Xile va veure una targeta groga que l'ha obligat a complir cicle i perdre's, conseqüentment, el partit d'ahir contra Bolívia, va poder tornar a Barcelona abans d'hora i s'ha pogut entrenar des de dilluns a la ciutat esportiva amb la els seus companys disponibles. I millor negoci en clau Barça suposa la sanció de quatre partits de la FIFA a Messi. Anímicament, coneixent-lo, mai és positiu que Messi no es pugui vestir de curt, perquè ell sempre ho vol jugar tot i on és veritablement feliç és en un terreny de joc [i alerta sobretot amb la possibilitat de quedar-se sense mundial, perquè això seria un cop moral fortíssim], però físicament és una grandíssima notícia. La doble sanció contra Bolívia i el Granada (amb el Barça ha de complir cicle el cap de setmana) li permetrà estar dotze dies sense jugar cap partit oficial. Excel·lent notícia per a les seves cames a les portes d'un mes d'abril frenètic en el qual el Barça es juga bona part de les seves possibilitats en la lliga i en la Champions. Messi reapareixerà el dia 5 d'abril contra el Sevilla al Camp Nou i ho farà descansat, després d'haver-se estalviat la visita a Los Cármenes de només tres dies abans i, sobretot, després d'haver evitat ahir el desgast que comporta sempre per als futbolistes jugar un partit a La Paz, a 3.600 metres d'altitud.

En espera que prosperi o no el recurs que l'AFA posarà al TAS, els altres tres partits de sanció que haurà de complir Messi són després de l'estiu. Messi es perdrà el partit contra l'Uruguai del 31 d'agost i el de Veneçuela del 5 de setembre, cosa que l'alliberarà de la primera aturada per seleccions del curs 2017/18. I també es perdrà el partit contra el Perú del 5 d'octubre, corresponent a la segona aturada. En el supòsit que la FIFA no rebaixi la sanció, encara que Messi fos baixa contra el Perú, viatjaria igualment amb tota probabilitat a l'Argentina, perquè el dia 10 d'octubre l'albiceleste tancarà la fase de classificació contra l'Equador i qui sap quines seran les seves necessitats classificatòries per al mundial de Rússia en aquell punt de la pel·lícula.