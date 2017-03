La veritat els treu de polleguera

La nit era tranquil·la, a París. La lluna lluïa amb tot el seu esplendor i la torre Eiffel pampalluguejava amb empenta, i més després que la roja s'hagués imposat amb solvència a França 0-2. S'acostava el moment de ressituar Espanya entre les favorites per guanyar el mundial i d'aprofundir en les millores que havia aportat Lopetegui als mètodes obsolets de Del Bosque, però va aparèixer Piqué a la zona mixta i, en menys de dos minuts, va moure tots els ciments. I tot, a més, amb un grapat de veritats incòmodes en relació amb el Madrid, d'aquelles que molts pensen, però que ningú diu, la qual cosa encara va treure més de polleguera els opinadors que es mouen en l'entorn dels blancs. “Mai treballaria per al Madrid. No m'agraden els valors que transmet, veure les personalitats que hi ha a la llotja i com mouen els fils del país”, va etzibar Piqué, que davant l'estupefacció dels periodistes, encara va estirar més del fil. “La persona que va imputar Messi i Neymar i que, curiosament, ha tingut un tracte diferencial amb Cristiano, estava al costat de Florentino. No explico res de nou, ja sabem com funciona això. La zona mixta estava quedant molt maca, i ara m'ho embrutareu.” I Piqué tenia raó, ja que és vox populi que per la llotja del Bernabéu passen les personalitats més influents de l'Estat, una situació lògicament idíl·lica per millorar lligams. Florentino, de fet, ja va fer broma una vegada en aquest sentit, en una entrevista en el programa Salvados, en què va admetre que a la llotja del Bernabéu “es coneixen tots”. I després, és clar, Piqué no es va equivocar en predir l'ona expansiva de les seves paraules, que durant la jornada d'ahir van copsar totes les tertúlies futbolístiques, amb el català en l'epicentre de les ires. Piqué, a més, no es va aturar aquí, i tot seguit va enviar un altre missatge a la zona de flotació, amb una altra veritat incòmoda, tan bon punt va ser preguntat per l'arbitratge del Barça-PSG, un altre tema de moda. “Discutiu el 6-1, el focalitzeu en l'àrbitre, però quan el Madrid va guanyar la Champions passada amb un gol en fora de joc no vau dir res.”

El flagell del madridisme ho havia tornat a fer, havia enviat un seguit de dards enverinats a l'etern rival, i exposant grans veritats, cosa que va remoure l'entorn dels blancs. El FC Barcelona, a més, i a diferència de quan Piqué va parlar únicament dels àrbitres, va donar suport al seu jugador, en boca de Jordi Cardoner. “Piqué no ha dit cap mentida. El Barça sempre està al costat de la veritat”, va afirmar ahir el vicepresident primer de l'entitat. “La veritat no ha d'obrir cap conflicte. Piqué ha dit el que pensa sense ofendre ningú”, va afegir. Pel que fa al Madrid, i malgrat que durant la jornada d'ahir es va rumorejar que el club podria denunciar Piqué davant la justícia, al final no hi va haver cap moviment, possiblement perquè una denúncia no s'aguantaria per enlloc. Sí que hi va dir la seva Javier Tebas, el president de la LFP, que va mirar d'abaixar el suflé. “Considero que Piqué es va equivocar, però no crec que generi violència. El que sobra és la crispació que hi ha ara.”

Un historial extens