Una celebració basada en la pilota i els sentiments

José Mari Bakero viu dies atrafegats amb motiu de la commemoració dels 25è aniversari de la consecució de la primera copa d'Europa del Barça. El mític exjugador del dream team és el comissionat de la celebració, que culminarà en un acte central el dissabte 10 de juny al Camp Nou per tal de cloure el que s'ha denominat com Setmana Wembley. I és que entre els dies 7 i 9 de juny hi haurà diverses ponències a l'auditori 1899 relacionades amb aquella històrica final.

La data es va revelar ahir, durant la presentació dels actes commemoratius, i en presència del vicepresident primer del club, Jordi Cardoner. El motiu per no escollir la setmana del 20 de maig –coincidint amb la de la final– s'explica perquè el primer equip encara estarà en plena competició i no es vol que els actes puguin quedar diluïts. De fet, aquell cap de setmana es disputa l'última jornada de lliga –l'Eibar visitarà l'estadi– i l'equip blaugrana ho aprofitarà per lluir un logotip especial a la samarreta commemorant el 25è aniversari de Wembley.

Però com s'enfoca aquesta festa del 10 de juny? “Hi haurà partit perquè un esdeveniment del dream team sense una pilota no té lògica, però no sé de quin tipus ni els minuts”, va comentar Bakero, encarregat de posar-se en contacte amb els seus excompanys de vestidor i veure'n la disponibilitat. En aquest sentit, encara queden detalls per tancar-se respecte a la festa i es va assenyalar l'opció que una empresa especialitzada s'encarregui de presentar propostes perquè els protagonistes les valorin. El que sí que va assenyalar Bakero és que els dos eixos que han d'impulsar la festa han de ser “l'esportiu i els sentiments.” “Volem un esdeveniment agradable per a tothom, jugadors, famílies, socis i aficionats”, va afegir.

La presència de noms propis com Koeman i Stòitxkov sembla assegurada. De fet, tots dos van aparèixer durant la presentació a través d'un vídeo gravat per destacar la importància de l'efemèride. Però és versemblant la presència d'altres il·lustres com Guardiola i Txiki Begiristain? “És versemblant”, va respondre Bakero, que va deixar la porta oberta. L'exblaugrana va comentar que encara ha de parlar amb uns cinc o sis jugadors d'aquell dream team, però que ha captat la idea general del que es desitja fer. A més, el ventall s'obre també a components de la plantilla del curs anterior al de Wembley (1990/91) per una bona raó: “Aquell any vam guanyar la lliga i ens va donar la possibilitat de jugar aquella Champions.”

A banda de la festa prevista per al 10 de juny, els actes commemoratius del 25è aniversari de Wembley 92 inclouen altres actuacions, algunes de les quals ja s'han dut a terme. Com es va recordar durant l'acte d'ahir, la primera samarreta d'enguany té un disseny inspirat en la del 1992, i el rival del passat Gamper va ser la Sampdoria, el rival d'aquella final. A més, setmanes enrere es va fer una crida a socis i aficionats que van estar a Wembley aquell 20 de maig del 1992 perquè facin arribar al club objectes que guardin com a record d'aquell dia per vestir l'Espai Wembley del museu.