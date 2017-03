Un 77,5% dels catalans són simpatitzants del Barça

Ahir es van fer públiques les dades del baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) corresponents al primer trimestre de l'any 2017. Aquesta vegada s'ha preguntat als enquestats per les seves simpaties futbolístiques. Segons l'enquesta, el Barça és el club que representa una majoria àmplia de catalans, amb molta diferència respecte a la resta. Segons el CEO, que ha fet una enquesta entre 1.500 catalans i catalanes, el 70% dels catalans mostren interès pel futbol. De tots aquests que diuen que els interessa, el 77,5% tenen simpatia pel FC Barcelona, mentre que només un 3,6% diuen que són de l'Espanyol. De fet, el segon club amb més aficionats a Catalunya no és el blanc-i-blau, sinó el Real Madrid, amb un 10,4% de seguidors. L'Espanyol seria el tercer equip amb més simpatitzants, seguit per l'Athletic de Bilbao, amb un 1,4%, i l'Atlético de Madrid, amb un 1,2%. Hi ha un 5,6% dels enquestats que diuen que són d'altres equips.

La mateixa enquesta pregunta per un segon equip favorit. El 61,8% diuen que no són aficionats d'un segon equip, i entre els que sí que ho són, curiosament, l'Espanyol és el que aixeca més simpaties, amb el 6%, seguit, pel Barça (4,8%), l'Atlético de Madrid (2,8%), el Real Madrid (2,3%), el Girona (2,2%), el Betis (1,8%) i el Nàstic (1,4%).