‘Mr. Arsenal' a Granada

El Granadavol potenciar el planter i està fent grans inversions en la construcció d'una acadèmia per formar joves futbolistes

Fa un mes i mig, el propietari del Granada CF, l'empresari xinès Jiang Lizhang, va decidir fer fora el director esportiu, Javier Torralbo, Piru, decebut pels mals resultats de l'equip, penúltim en la classificació i ferm candidat a perdre la categoria. L'altre moviment que va fer va ser enviar el seu home de confiança en matèria futbolística, el llegendari capità de l'Arsenal Tony Adams cap a terres andaluses per intentar redreçar la situació de l'equip. La gestió esportiva del Granada està en mans de l'empresa Media Base Sport, que va situar Piru al club i que també va ser qui va fer l'aposta per Paco Jémez com a entrenador, però Jiang Lizhang també disposa de l'empresa DDMC, que aglutina les seves companyies futbolístiques, propietàries del Granada i el Chongqing Dangdai Lifan, un equip de la superlliga xinesa. L'empresari és un fanàtic dels esports i també posseeix el 5% dels Minnesota Timberwolves, pel qual va pagar 45,5 milions d'euros, mentre que el Granada li'n va costar 37.

I el vicepresident de DDMC és Tony Adams, que fins no fa gaire estava exercint de director esportiu a l'esmentat club xinès. Al novembre Lizhang el va enviar cap a Granada amb l'objectiu d'intentar aixecar l'equip. En el mercat d'hivern han arribat força jugadors, com els defenses Ingason, Héctor Hernández i Hongla, els migcampistes Wakaso i Kone i el davanter Adrián Ramos, però tot i això la situació segueix sent complicada. A l'hora de decidir aquestes incorporacions, Tony Adams i l'entrenador, Lucas Alcaraz han agafat les regnes, deixant en un paper més secundari Piru, que ha acabat abandonant el club. Abans d'arribar al Granada, Javier Torralbo era la mà dreta de Víctor Fernández al Real Madrid, on exerceix de director de formació.

Tony Adams no ha arribat a Granada a prendre el sol. No sap encara quant de temps hi estarà, perquè la seva intenció és situar un altre director esportiu, però mentre no el troba treballa per deixar fixades les bases del Granada del futur. Perquè el projecte de Jiang Lizhang a terres andaluses és a llarg termini. Malgrat que a Anglaterra existeix la figura del mànager general que s'ocupa de tota la parcel·la esportiva, Tony Adams confia més en una manera de treballar més col·legiada. Vol formar un equip de col·laboradors en el qual hi hagi els responsables dels diversos departaments que tenen responsabilitat en la bona marxa d'un equip, des de l'entrenador del primer equip fins al responsable del planter o al de l'scouting. Per intentar salvar el Granada treballa amb cinc analistes tècnics que l'ajuden des de la Xina i també amb el departament de scouting, dirigit per Pedro Morillas.

L'objectiu de cara al futur és edificar una base de jugadors espanyols que puguin sustentar l'equip a primera divisió. Per això volen potenciar el planter i estan destinant molta inversió en la construcció d'una acadèmia de formació. Perdre la categoria seria un contratemps, perquè els obligaria a desviar-se una mica del pla inicial, perquè els jugadors a fitxar no tindrien res a veure, però tampoc suposaria un daltabaix per al club, perquè tenen posada la mirada a llarg termini. I Mr. Arsenal, que és com es coneixia Tony Adams –va jugar 688 partits amb els gunners– vol ser peça important en aquest creixement.