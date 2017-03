Guardiola torna a reivindicar el dret a decidir

Pep Guardiola va tornar a reivindicar ahir el dret dels catalans a decidir el seu futur. En la roda de premsa prèvia al partit que enfrontarà demà el Manchester City i l'Arsenal, la premsa britànica va preguntar al tècnic de Santpedor la seva opinió sobre el Brexit, ara que la Gran Bretanya ha començat els tràmits per deixar de ser membre de la Unió Europea, i Guardiola va aprofitar la seva resposta per mostrar certa enveja, perquè allà van poder votar i decidir el que volien fer de manera democràtica. “El que més admiro d'Anglaterra és que, enhorabona, heu aconseguit votar. Vosaltres podeu votar, no a tots els llocs es pot votar. Vosaltres decidiu, així és la democràcia. El que passi després serà una nova situació i ens hi haurem d'adaptar. Els anglesos estan expectants pel que passarà amb el Brexit. Si no volen la gent de fora, doncs haurem de marxar. Les normes hauran de ser iguals per a tothom, no es poden fer diferències en el món del futbol. Ho hauran de decidir ells”, va dir l'entrenador del Manchester City fent referència en la primera part del seu discurs al fet que a Anglaterra es permet que el poble prengui decisions a través de les urnes i, en canvi, Espanya no deixa que Catalunya decideixi el seu futur amb una votació democràtica.

El futbol anglès està molt preocupat per les conseqüències que pugui tenir el Brexit per als seus clubs, ja que hi hauria molts futbolistes que passarien a ser extracomunitaris i n'haurien de marxar un munt, tot i que la federació està treballant perquè es pugui arribar a un acord.

Guardiola va parlar també del partit contra l'Arsenal que es jugarà demà a l'Emirates Stadium. L'entrenador català va defensar Arsène Wenger, molt criticat per la mala temporada de l'Arsenal i que podria deixar el club londinenc aquest estiu després de vint anys a la banqueta gunner. “Quan tornin a guanyar, els aficionats tornaran a estar contents amb Wenger, això funciona així. La gent ha d'entendre com de difícil és el món del futbol. Crec que si un entrenador fa tant de temps que està en un equip com l'Arsenal és perquè és molt bo i està molt capacitat”, va dir el de Santpedor abans de l'enfrontament entre el tercer i el sisè classificat en la Premier. Guardiola va explicar que en aquest partit tindrà molta ajuda d'un dels seus ajudants, Mikel Arteta, que la temporada passada encara era futbolista de l'Arsenal i li ha explicat com planteja els partits Arsène Wenger.