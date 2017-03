Mals precedents del Barça després de les aturades

Tant és que el Granada es trobi en plena crisi, amb la salvació cada cop més lluny, o que el Barça encadeni dos triomfs al camp dels nazaríes. El duel de demà al Nuevo Los Cármenes aglutina tots els ingredients dels coneguts com a partits trampa, en què el Barça té molt més a perdre que a guanyar. I un dels motius principals és la situació del partit en el calendari, posterior a una aturada de seleccions, una circumstància força rellevant si es tenen en compte els precedents. I és que el Barça només ha estat capaç de guanyar un dels tres partits que ha disputat aquest curs després d'una aturada, i això que els tres duels es van disputar al Camp Nou i contra equips suposadament inferiors.

El primer precedent va ser el Barça-Alavés de la 3a jornada, un duel al qual els blaugrana van arribar farcits de confiança després de vèncer la supercopa, de golejar el Betis (6-2) i de guanyar a San Mamés (0-1). El rival, a més, era un acabat d'ascendir, així que es va donar per fet que el triomf no s'escaparia. Luis Enrique, de fet, va aprofitar per donar descans a la majoria dels teòrics titulars, amb Iniesta, Suárez i Messi a la banqueta. I malgrat que Mathieu va empatar tot just començar el segon temps, després del gol inicial de Deyverson, poc després Ibai va tornar a fer avançar l'Alavés, que, tot i els intents blaugrana, es va endur els tres punts. I potser per això el Barça va sortir amb la lliçó ben apresa en el duel contra el Dépor, el següent que va haver d'afrontar després d'una aturada. Tot i que Luis Enrique també va fer algunes rotacions, no van ser tan nombroses com les del dia de l'Alavés. El partit va estar marcat pel retorn de Messi, que després d'estar-se pràcticament un mes a la infermeria va sortir a la gespa en el segon temps i va arrodonir la golejada contra els gallecs (4-0).

Una nova decepció