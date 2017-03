“No tinc pressa per guanyar la Pilota d'Or”

Tercer en les votacions de la Pilota d'Or fa dos anys i cinquè en el darrer, el 2017 que està protagonitzant Neymar Júnior està sent, si més no, per tornar a estar al podi que guardona el millor futbolista del món. Un premi que Neymar aspira a guanyar algun dia i que, de fet, està entre els seus objectius, tot i que en una entrevista al diari rus Sport Express deixa clar que no és una fita que l'obsessioni: “Guanyar la Pilota d'Or és una cosa que em vaig posar com a fita, i seria una victòria personal. Però no tinc pressa. Les ambicions personals no són el motiu pel qual estic en el futbol. Jugo per plaer. M'agrada ajudar els meus companys i el meu equip. Si tot va bé, els premis individuals ja arribaran.”

En la mateixa línia, el crac brasiler va assegurar que continua aprenent al costat de Leo Messi i formant part del trident blaugrana: “Les relacions són importants fora del camp, i som amics. Al terreny de joc ens complementem entre nosaltres. Messi i jo juguem per les bandes i Suárez, pel mig. A Messi l'admiro des que vaig arribar a Barcelona. Sempre havia admirat la seva determinació i actitud.”