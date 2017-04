Luis Enrique: “És el període de posar les notes i la gent s'aplica més”

Luis Enrique ha ofert aquest migdia la roda de premsa prèvia a la visita del Barça de demà a Granada. Aquestes són algunes de les frases destacades del tècnic asturià en relació al partit i de la resta de l'actualitat blaugrana.

CONTRA EL GRANADA:

“Plantegem aquest partit dins de les dificultats lògiques que implica competir després d'una aturada per les seleccions.”

RIVAL COMPLEX:

“Trobarem un rival difícil, amb la referència que tenim del partit de la primera volta, que ja ens va costar guanyar.”

SETMANES CLAU:

“Ja es veu que arribar el període de posar les notes i com a l'escola la gent s'aplica molt més”

OPTIMISME:

“Sóc optimista i estic esperançat de veure una molt bona versió de l'equip en el tram final de la temporada.”

BAIXA DE MESSI:

“Ens agradaria comptar amb en Leo en tots els partits, però el cantó positiu és que disposarà de minuts descans.”

DESCANS PER A PIQUE:

“ “Li donem descans a un jugador vital. ha jugat amb la selecció espanyola i acumula molts minuts”

SOBRE LES DECLARACIONS DE PIQUÉ SOBRE ELS VALORS DEL MADRID:

“Jo com que sóc més radical que en Gerard millor no em pronuncio.”

SANCIÓ DE LA FIFA A MESSI:

“És superespectuós amb els àrbitres, zero conflictiu. Sempre està sota pressió, té molts ulls sobre ell i tot i això el seu comportament en sembla irreprotxable.”

ARA MENYS ROTACIONS?

“No ho sé. Farem el que consideri millor per a l'equip. Les circumstàncies de la temporada ara són diferents, però per aguantar aquest calendari cal una plantilla, no un onze”.