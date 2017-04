Un descans merescut

Les declaracions de Gerard Piqué dimarts passat en acabar el duel entre la selecció espanyola i la francesa van centrar bona part de la roda de premsa d'ahir de Luis Enrique, però el central blaugrana també va ser protagonista perquè el tècnic asturià li ha donat el cap de setmana lliure, igual que ha fet amb Leo Messi, baixa per al duel d'avui per sanció. Piqué, doncs, no jugarà avui a Granada i tampoc es va entrenar ahir, cosa que sí que va fer Messi.

“Dono descans a un jugador vital per a nosaltres, que ha jugat tots els minuts possibles. Hem entès que, de cara al que ve en aquests dos mesos, necessita descans”, va assegurar Luis Enrique per explicar la seva decisió. I és que si alguna cosa acumulava el de la Bonanova en les últimes setmanes eren precisament minuts de joc, ja que des del duel al Camp Nou contra el Celta, a principi del mes passat, Piqué ho ha jugat tot. Tant amb el Barça com amb la selecció espanyola. Quatre duels com a blaugrana, contra el Celta, el PSG, el Deportivo i el València i dos amb la roja, contra Israel, classificatori per al mundial de Rússia, i l'amistós contra França.

Piqué, de fet, és, dels quatre centrals de la plantilla blaugrana, el més utilitzat per Luis Enrique aquesta temporada. Molt igualat, això sí, amb Samuel Umtiti. Piqué acumula un total de 2.767 minuts de joc (repartits en 32 partits, tots com a titular), mentre que el francès ha disputat només 27 minuts menys en els mateixos partits, encara que un d'aquests entrant des de la banqueta. Mascherano no està gaire lluny, amb 2.526 minuts acumulats (en 31 partits, amb 27 titularitats) mentre que Mathieu sí que ha jugat molt menys, ja que no arriba ni al miler de minuts (965), en 13 partits.