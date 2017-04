“Arriba el període de les notes i la gent s'aplica més”

Amb l'inici del mes d'abril, la temporada enceta la fase decisiva. Luis Enrique n'és ben conscient i ho percep també a l'hora de veure com s'entrenen els jugadors. “Ja es veu que arriba el període de posar les notes i com a l'escola la gent s'aplica molt més”, va manifestar ahir en la roda de premsa prèvia a la visita a Granada d'aquest vespre. Una motivació que va generalitzar a la resta d'equips, i en especial als que, com el Barça, aspiren als grans títols.

L'escenari és ben diferent per al rival d'avui, penúltim en la classificació. Tot i això, Luis Enrique no es confia. “Trobarem un rival difícil, amb la referència que tenim del partit de la primera volta, que ja ens va costar guanyar”, va recordar, a banda de fer esment a “les dificultats lògiques que implica competir després d'una aturada per les seleccions”. Tot i això, l'asturià va comentar que els internacionals blaugrana “han arribat molt bé tenint en compte el que impliquen aquests viatges”. A més, va apreciar el fet de jugar diumenge. “Hi ha hagut jornades postaturada en què hem jugat en dissabte, així que en aquesta ocasió hem tingut més descans.”

Més enllà de la prudència que pertoca, Luis Enrique va manifestar que afronta aquesta fase del curs de “màxima dificultat” amb bones sensacions. “Sóc optimista i estic esperançat de veure una molt bona versió de l'equip en el tram final de la temporada”, va assenyalar. En aquest sentit, veu l'equip preparat per afrontar un calendari exigent i apassionant, “com es pretenia a l'inici de la campanya”.

La baixa de Messi per sanció suposa el principal handicap a l'hora de preparar la cita d'avui a Granada. “Ens agradaria disposar de Leo en tots els partits”, va reconèixer Luis Enrique, tot i que també va fer una lectura de l'absència “El cantó positiu és que tindrà minuts de descans i li anirà bé.” Tot i no poder disposar del millor futbolista del món, el tècnic blaugrana va assenyalar que l'equip “pot utilitzar el sistema que vulgui”, i tampoc va donar gaires pistes respecte a si reduirà les rotacions en aquest tram decisiu: “Farem el que consideri millor per a l'equip. Les circumstàncies de la temporada ara són diferents, però per aguantar aquest calendari cal una plantilla, no un onze.”