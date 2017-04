Amb bitllet per tornar

El migcampistabarceloní no oblida l'ovació que li va dedicar el Camp Nou quan va saltar al terreny de joc en el duel de la primera volta

Quan Sergi Samper va escollir el Granada per marxar del Barça cedit aquest estiu, probablement no esperava que les coses estarien tan malament en aquest punt de la temporada per al conjunt andalús, que amb només 19 punts sumats en aquestes 28 jornades té la permanència molt complicada. Tampoc devia estar entre els seus plans que Paco Jémez, que, tal com ell mateix va reconèixer, va ser un dels motius pels quals va escollir el Granada per la similitud entre les seves idees i les del joc blaugrana, seria acomiadat poc més d'un mes després de començar el curs. Lluny del Barça, la vida no és fàcil i fa fred i Samper, que fins aquesta temporada només havia vestit la samarreta blaugrana, passant per totes les categories possibles, des de l'FCB Escola fins al primer equip, en què Luis Enrique el va fer debutar, ni més ni menys que en la Champions contra l'Apoel, no va trigar gaire a comprovar-ho a la ciutat que dorm als peus de Sierra Nevada.

L'arribada de Lucas Alcaraz, un tècnic amb un estil força oposat al de Paco Jémez, teòricament no el beneficiava, però a poc a poc el migcampista barceloní s'ha anat consolidant també en els plans de l'entrenador nascut precisament a Granada. Així ho diuen els vint partits de lliga que ja ha disputat, tretze com a titular. De fet, en la plantilla del conjunt andalús, que això sí, s'ha reforçat a consciència en aquest mercat d'hivern, només hi ha vuit jugadors que acumulin més minuts disputats que Samper. Per tot plegat, l'exblaugrana es mostra satisfet del seu protagonisme i també de tot el que està aprenent en aquesta primera estada lluny de Barcelona, com reconeix en una entrevista concedida a TV3: “He pogut jugar molts partits, estic agafant experiència, he millorat aspectes del joc que no coneixia abans, perquè el Barça té un estil de joc molt marcat que t'ensenyen des de petit i aquí t'has de reinventar i aprendre altres coses.”

Ara es deu al Granada i avui lluitarà més que ningú per aconseguir els tres punts, “ja que si no serà molt difícil que l'equip se salvi”, explica Samper, però el seu cor continua sent blaugrana i tampoc ho amaga. En la primera volta, de fet, va poder viure un moment d'aquells que fan posar la pell de gallina, quan en el duel al Camp Nou va saltar al terreny de joc per disputar els últims tretze partits, substituint un altre jugador amb passat blaugrana com Jon Toral, i es va endur l'ovació del Camp Nou, que no l'ha oblidat. “Va ser un moment indescriptible i ho recordaré tota la vida, perquè que el camp t'ovacioni així vol dir que realment t'estima. Jo m'he format allà i només he portat aquella samarreta i va ser molt especial”, explicava Samper, que té molt clar que on vol triomfar algun dia és al Camp Nou. És per això que tot i que va rebre diverses ofertes, algunes de conjunts de la Premier League, va decidir renovar amb el conjunt blaugrana fins al 2019 –ampliable una temporada– tot i les perspectives de poder acabar marxant cedit, com així va ser. El seu futur, però, apunta a tornar al Barça un cop acabi la temporada i així ho confirma també ell, per les informacions que ha rebut de primera mà procedents del club i concretament del secretari tècnic blaugrana: “Vaig parlant amb Robert gairebé cada setmana i fins i tot m'ha vingut a veure algun cop aquí a Granada i estem en contacte. M'han dit que he de ser fort, que agafi experiència i que compten amb mi.”