A l'abril cada punt en val mil

Avui, visita a Los Cármenes; dimecres, el Sevilla a casa; visita a La Rosaleda; visita al Juventus Stadium; la Real Sociedad, al Camp Nou; la tornada dels quarts de la Champions contra la Juve a l'estadi; el clàssic al Santiago Bernabéu del 23-A; l'Osasuna a casa; el derbi a Cornellà-el Prat... Esgota el simple fet d'escriure-ho. Senzillament, una aberració. El FC Barcelona enceta avui un mes d'abril “atroç”, tal com el va qualificar Luis Enrique ara fa un parell de setmanes. Realment fa vertigen mirar el calendari. Nou partits en un mes, o el que és el mateix, partit cada tres dies. De bojos. Bona part de la feina feta en els vuit mesos anteriors, en joc en els propers trenta dies.

El teló s'aixeca avui a les 20.45 h a Granada, al mateix escenari on el 14 de maig d'ara encara no fa ni un any el Barça va conquerir el títol de lliga. Tres gols de Luis Suárez aquell dia. L'uruguaià i Neymar, per talent, per galons i per estat de forma, són els dos grans arguments en atac per contrarestar l'absència puntual de Leo Messi. La baixa per acumulació de targetes del dorsal 10 blaugrana ho condiciona absolutament tot. Començant per la pissarra. El sistema i el joc. Sense Leo, Luis Enrique, amb tota probabilitat, optarà per recuperar el 4-3-3 i abandonarà provisionalment el 3-4-3 a través del qual l'equip s'ha reactivat. Rafinha tornarà a ocupar l'extrem, i Mascherano i Rakitic, els dos internacionals que es van reincorporar primer a la dinàmica de grup aquesta setmana, seran també titulars. L'argentí ho farà com a soci d'Umtiti a l'eix de la defensa i el croat és fix al carril interior. La baixa de Piqué, a qui Luis Enrique ha donat descans, és una altra de les absències destacades de la convocatòria. El central català està a una groga d'haver de complir cicle, i el fet de no viatjar a Granada assegura la seva titularitat contra el Sevilla. Ell i Messi han tingut lliure el cap de setmana amb permís del club, tot i que l'argentí sí que va decidir entrenar-se ahir. Sense pilota no és feliç. Com Piqué, qui tampoc es va entrenar ahir és Arda, lesionat, i el gran damnificat pel virus FIFA en aquesta quarta aturada. Amb línia de quatre al darrere, Jordi Alba i Sergi Roberto recuperaran el seu hàbitat al lateral i el gran dubte és saber qui acompanyarà Sergio i Rakitic al mig. Iniesta, André Gomes i Denis es juguen la plaça. En la llista, inclusió, per cert, de Carles Aleñá, que ahir va disfrutar com un nen al Mini amb la golejada dels seus companys del Barça B contra l'Eldenc (12-0) i que somia debutar en la lliga amb el primer equip després d'haver-ho fet fa uns mesos en la copa contra l'Hèrcules.

El Barça sortirà a la gespa sabent el resultat del Real Madrid, que rep l'Alavés a les 16.15 h. Facin el que facin els de Zidane, però, l'equip blaugrana està obligat a guanyar. I alerta perquè sense Messi a la gespa aquesta temporada no s'ha guanyat ni contra el Màlaga (0-0), ni contra el Celta (4-3). I contra l'Alavés (1-2) i l'Atlético (1-1), en què Leo no va jugar tot el partit, tampoc. Preocupa la baixa de Messi i preocupen els resultats del Barça en els partits immediatament posteriors a una aturada per seleccions. La derrota contra l'A-lavés posterior a l'aturada del setembre i l'empat contra el Màlaga posterior a l'aturada del novembre serveixen d'avís.

El Granada, que acaba de perdre els tres últims partits, arriba a la cita amb l'aigua al coll. Penúltim en la classificació i a set punts de la salvació. Lucas Alcaraz recupera per a aquest partit el lateral Héctor Hernández i un conegut de l'afició periquita, el ghanès Wakaso, que torna després de complir un partit de sanció. El punta colombià Adrián Ramos també ha entrat en la llista, però Alcaraz ja va avisar en roda de premsa que no està per disputar els noranta minuts. Qui és baixa és el talentós futbolista marroquí Mehdi Carcela-González, que té una elongació muscular.

Neymar, per cert, que va marcar contra l'Uruguai i el Paraguai amb la canarinha, ha fet quatre gols al Granada en set partits jugats. Mai ha marcat, però, a Los Cármenes. Si ho fes avui, el brasiler sumaria el seu gol número 100 amb el Barça.