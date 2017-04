Exhibició del millor 9 del món

Si existissin escoles únicament per formar davanters centres, el partit que va signar ahir Luis Suárez al Nuevo Los Cármenes de Granada seria d'estudi obligatori. I és que l'uruguaià va demostrar per enèsima vegada per què és el millor 9 del món amb una autèntica exhibició en l'ús del cos per guanyar-se la posició, desgast en la pressió, visió de joc, mobilitat i rematada. I això que Luis Suárez, com tot el Barça, va trigar a entonar-se, el que es va traduir en 25 minuts sense que l'equip blaugrana xutés a porteria. En el primer intent, però, l'uruguaià ja va avisar de valent, amb un xut picat amb l'exterior que es va estavellar al travesser. I poc després va topar amb Ochoa, que li va desviar un fort xut, a boca de canó i al primer toc. El rebuig va anar a parar als peus de Paco Alcácer, que va assistir de nou per al charrúa, que sense angle va xutar al lateral de la xarxa. Malgrat la malastrugança, Suárez va mantenir inalterable el seu instint depredador, i en el minut 33 es va tornar a exhibir, en aguantar amb el cos una passada vertical de Neymar, fins a guanyar la posició a Lombán. El central del Granada li va fer un clar penal que l'àrbitre no va xiular, però tot i així Suárez encara va poder carregar la cama, mentre queia a terra, per engaltar un xut que Ochoa va desviar de nou. Finalment, el 9 blaugrana va trobar el premi a la seva gran actuació, i ho va fer amb un golàs farcit de qualitat. Amb Jordi Alba en zona de sortida de pilota, Suárez va fer una gran desmarcada que el lateral va llegir molt bé, una passada en llarg més que suficient perquè Suárez, davant la sortida en fals d'Ochoa, marqués amb una vaselina mil·limètrica (44'). I el davanter va seguir amb el seu recital particular en la segona meitat, i no només en atac, ja que es va desgastar en la pressió i va ser una peça defensiva vital en les accions a pilota aturada del Granada. I després, és clar, també va ser clau en atac, ja que amb empat en el marcador va fer l'assistència de l'1-2 de Paco Alcácer, amb un toc subtil al primer toc. I l'uruguaià es va quedar a prop d'afegir una altra assistència al seu bagatge particular, després d'una passada molt llarga que va controlar molt bé, i després va buscar Neymar, que estava sol al segon pal. El brasiler, però, va veure com un defensa evitava el seu gol.

Un habitual al Nuevo Los Cármenes