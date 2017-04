“Són les plantilles les que guanyen els títols”

Luis Enrique estava molt satisfet amb el triomf de l'equip contra el Granada. Pels tres punts i per la imatge solvent que van oferir els blaugrana després d'una aturada per seleccions. “Per als que tenim internacionals, són jornades difícils; pel cansament acumulat, els viatges..., però hem estat molt seriosos des del principi. Hem estat solvents en atac i en defensa. El Granada no ens ha creat perill i hem generat moltes ocasions”, va assenyalar.

El tècnic asturià va lamentar la lesió de Rafinha, perquè és una baixa “molt important” per a l'equip, però també perquè el va obligar a retocar el dibuix amb què havia sortit des de l'inici. Luis Enrique va explicar per què va decidir provar André Gomes en la posició d'extrem per la dreta. “Vull veure André Gomes en aquesta posició. Obert a la banda. També Aleñá. André és un jugador versàtil. Té bon xut amb les dues cames i un físic portentós. Ens genera moltes possibilitats, però en 15 minuts no ho hem pogut veure. Amb les lesions d'Arda i Rafa, ara sí que podrem.” Qui també es va endur molts elogis va ser Paco Alcácer, que ahir va jugar a la banda i va tornar a marcar. “Estic molt content. La seva actitud és digna d'elogi. Ha estat superb: ha marcat, ha fet una assistència i ha estat un maldecap per a la defensa del Granada. Era el primer cop que l'utilitzàvem a la banda. S'ha desmarcat molt bé. Sempre està disposat a ajudar l'equip en qualsevol moment”, va afirmar. També va valorar que Neymar hagi arribat al centenar de gols amb el Barça. “Són números a l'abast d'una bèstia com a futbolista. És un dels més desequilibrants del món. El seu fitxatge va ser un encert i espero que pugui marcar molts gols més.”

Finalment, va restar transcendència a la baixa de Messi per afrontar el partit contra el Granada. “Les plantilles són les que guanyen els títols. S'han de solucionar les baixes. Els jugadors que estan al nostre nivell marquen la diferència”, va concloure.