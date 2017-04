Sense Messi suma el bloc

A manca de nou jornades per completar la lliga, el Barça manté les seves aspiracions al títol després d'imposar-se ahir al Granada al Nuevo Los Carmenes per 1-4. Tres punts treballats que es feien més vitals tenint en compte que unes hores abans que els blaugrana saltessin sobre la gespa –força seca– del Nuevo Los Carmenes el Madrid ja havia resolt el seu compromís contra l'Alavés (3-0). Més enllà d'aguantar al pols amb els blancs –amb dos punts de marge i un partit menys–, el Barça també va demostrar ahir que sap respondre sense Leo Messí, absent en complir cicle de targetes. Els seus companys van actuar com un bloc, resolent un duel que es podia haver complicat amb l'empat de Boga (1-1) a la segona part (50'). Va ser Paco Alcácer –autor de l'1-2 i de l'assistència del1-4– qui va desencallar un duel que s'acabaria decantant en el tram final. Suárez, Rakitic i Neymar van ser els altres tres golejadors blaugrana de la nit. A més, Carles Aleña,. que va entrar al minut 87, va fer el seu debut a la lliga amb el primer equip.

Les previsions avançaven que el Barça retornaria al 4-3-3 en lloc del 3-4-3 que s'havia repetit en els últims partits com una manera de sacsejar tàcticament l'equip. En aquest context, eren diversos els factors que conviden a retornar al dibuix tradional dels últims cursos amb Luis Enrique, començant per l'absència de Messi. Tampoc hi era Gerard Piqué, en el seu cas per la voluntat del tècnic asturià de donar descans al central de la Bonanova, amb molts quilòmetres a les cames acumulats també els últims dies amb el combinat estatal durant l'aturada per les seleccions. El panorama assenyalava a Samuel Umtiti com el millor posicionat per vestir-se de Piqué ahir a Granada, però el francès va quedar-se a la banqueta. De fet, va ser la principal sorpresa en l'onze de Luis Enrique, que va optar per la parella de centrals Mascherano-Mathieu. Tot i això, va ser necessari que transcorressin els primers minuts per aclarir el plantejament del tècnic blaugrana, que va incloure diversos variacions. La més visible va ser la presència d'André Gomes com a extrem dret, mentre que Rafinha recuperava la seva posició a la zona ampla, acompanyat per Busquets i Rakitic.

La presència de l'hispano brasiler al camp, però, no va anar més enllà de 17 minuts. Problemes físics el van obligar a deixar el partit, substituït per Alcácer. El valencià va correr a l'extrem, mentre que Andre Gomes va endarrerir-se cap a l'interior dret -la plaça habitual-, fent ja més recognoscible el 4-3-3.

Dos factors van definir els primers 45 minuts. D'una banda, la feblesa defensiva exhibida pel Granada. De l'altra, la manca d'eficàcia del conjunt blaugrana. És cert que al descans el Barça ja dominava per 0-1, però va costar que arribés. Per ser precís 44 minuts. Luis Suárez va ser l'encarregat de fer aquest primer gol exhibint un recurs tan estètic com efectiu: la vaselina. L'uruguaià va llegir perfectament la sortida d'Ochoa –el millor dels locals al llarg del compromís– per superar-lo per alt. La jugada va tenir un altre protagonista, Jordi Alba, autor del llarg desplaçament a la banda dreta que va posar en acció Suárez, sens dubte el davanter més perillós dels blaugrana. De fet, abans de marcar ja havia coquetejat amb el gol en múltiples ocasions, com ara un xut al travesser. A més, alguna enganxada de Lombán va trobar certa complicitat de Jaime Latre a l'hora de no xiular penal.

Pel que fa a Neymar, també va disposar d'alguna ocasió, però se'l va veure més apagat que en els últims partits, tan amb el Barça com el de la passada setmana a mb la selecció brasailera. Em aquest sentit, possiblement el cansament –tan físic com mental– post-aturada de seleccions hi va tenir a veure.

El Barça havia deixat bones sensacions a la primera part, però el marcador era massa curt per poder enfocar la segona part amb tranquil·litat. I Boga se'n va encarregar de demostrar-ho en el minut 50. El migcampista francès, que tot just havia saltat al camp després del descans, va sorprendre per velocitat i aprofitant la manca d'entesa d'Alba i Mathieu es va plantar sol davant de Ter Stegen. El partit tornava a començar. L'única bona notícia per als blaugrana era que hi havia prou temps per reaccionar. Sense Messi al camp, però, les cosa era més complexa. A més, l'empat va esperonar el Granada, així com el seu públic, que ja havia rebut l'equip amb un vistós mosaic amb els colors vermell i blanc. Algú havia de donar un pas endavant, allunyar els dubtes que podia provocar veure escapar-se la lliga, i aquest va ser Alcácer.

Finalment el davanter valencià va poder exhibir com a blaugrana la seva condició de futbolista que també pot ser decisiu en moments d'urgència. Ho va fer al minut 64, quan va saber llegir una brillant assistència de Suárez –ja n'acumula14 en el campionat– per trencar la línia defensiva i superar Ochoa amb un xut ras.

La sentència, en forma d'1-3 de xut creuat a càrrec de Rakitic, va arribar a manca de 10 minuts pel final (83'), tot just després que el rival es quedés amb 10 per en veure Agbo la segona groga. El croat, va completar una gran actuació amb el gol, que evitava patiment i que va nèixer de les botes de Neymar. De fet, el brasiler, va acabar el partit crispat, no només per les puntades dels defenses sinó també per centrar bona part de les ires de l'afició local, que va començar a desfilar de les grades, perdent-se molts d'ells el quart gol blaugrana –ja en el descompte– , a càrrec de Neymar i amb un rival ja entregat. De fet, a punt va estar el brasiler de fer el cinquè en l'última jugada del duel. El pal ho va impedir.