Neymar marca el seu gol 100

100 dianes en 177 partits. Aquest és el gran bagatge com a blaugrana de Neymar, que ahir va afegir el tercer dígit als seus números d'anotacions en arrodonir la golejada contra el Granada. Tot i que arribar al centenar de dianes era un fet que il·lusionava Neymar, el brasiler no el va buscar amb insistència fins que el partit va estar sentenciat, en una clara demostració de maduresa. Perquè Ney, enganxat com sempre a la banda esquerra, va aportar desequilibri i verticalitat, per després mirar d'assistir Suárez. Tot va canviar en el tram final, quan, llavors sí, es va veure un Neymar més centrat en la porteria. Primer va veure com Ochoa va evitar el gol, després que el brasiler recuperés una pilota dins de l'àrea. Tot seguit, va ser un defensa qui va impedir el gol 100, en rebutjar la passada de la mort de Suárez. Finalment, però, Neymar va arrodonir el seu bon partit amb el premi, després d'una centrada d'Alcácer. De fet, el brasiler va estar a punt de fer-ne un altre, però el seu xut es va estavellar al pal. “Els 100 gols els dedico als meus companys. Em quedo amb tots ells”, va afirmar Neymar, que està signant un 2017 fantàstic.