Mor Jaume Llauradó

La família barcelonista torna a estar de dol. Després de la mort d'ara fa uns dies del qui fou president del FC Barcelona dels anys 1969 al 1977, Agustí Montal i Costa, i després de complir-se recentment també el primer aniversari de la defunció d'un ídol del barcelonisme com Johan Cruyff, ahir l'entorn blaugrana va tornar a quedar colpejat per la mort de Jaume Llauradó, a l'edat de 73 anys, en un centre hospitalari de Barcelona.

Llauradó, nascut el 25 de febrer del 1944, va ser vicepresident del Barça durant el convuls mandat de Joan Gaspart. També va presentar-se a les eleccions per assolir la presidència del club l'any 2003, en uns sufragis que va acabar guanyant Joan Laporta i, després, ho va tornar a intentar l'any 2010, però en aquella segona ocasió no va assolir els avals necessaris per ser candidat de ple dret en la cursa final. Jaume Llauradó, conegut per la seva gran tasca al capdavant del Fòrum Samitier, també es va presentar a les eleccions a la presidència de la Federació Catalana de Futbol de l'any 2011, en què va perdre a les urnes contra l'actual president Andreu Subies, per 71 vots de diferència. Llauradó, que fa anys havia patit i superat un càncer, també va treballar intensament per a la defensa de les seleccions catalanes i va ser una figura clau per impulsar el ja tradicional partit de La Marató de TV3.

El vicepresident esportiu, Jordi Mestre, en representació del club, va lamentar profundament des de Granada la mort de Jaume Llauradó tot just acabar el partit a Los Cármenes: “Des d'aquí volem expressar el nostre més sincer condol a la família i als amics de Jaume Llauradó. La veritat és que ens hem quedat tots plegats una mica tocats. Ha estat un gran barcelonista i una persona que ha ajudat moltíssim el club. És una notícia que ens deixa tristos”, va manifestar.

El president, Josep Maria Bartomeu, també va voler tenir paraules de condol envers la figura de Llauradó i els seus familiars a través del seu compte oficial de Twitter: “Trist, per la mort de Jaume Llauradó, que sempre va tenir el Barça com un referent a la seva vida. Ens sumem al dol de la seva família”. Les condolences es van anar succeint durant la nit a mesura que va transcendir la notícia. En aquest sentit també hi va haver paraules de Gerard Figueras, secretari general de l'Esport: “Descansi en pau. Ens deixa un home d'esport i de país. El més sentit condol a la família.”