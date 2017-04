“El conec de fa molts anys. Va començar com a entrenador de porters, després va anar a fora a entrenar i va tornar com a segon i segur que té experiència i coneix molt bé el club. Però la decisió és de la junta. Tant de bo, millor en aquest club no hi ha ningú i segurament, el substitut de Luis Enrique ha de conèixer molt el Barça.” D'aquesta manera, l'exblaugrana Éric Abidal es va mullar sobre qui ha de ser el substitut de Luis Enrique a la banqueta del Barça i va valorar molt positivament la possibilitat que l'escollit sigui Juan Carlos Unzué, amb qui va coincidir durant part de l'etapa amb Guardiola com a entrenador. El francès es va pronunciar en un acte promocional, en què va fer d'amfitrió en la presentació d'una nova gama de frigorífics blaugrana de la marca Beko, patrocinador premium del club. Respecte a la decisió de Luis Enrique de deixar el Barça, Abidal creu que “s'ha de recordar tot el que ha fet” i desitja que “tant de bo el curs acabi de la millor manera possible per tenir un bon comiat, perquè s'ho mereix”.

Qui va ser jugador del Barça durant sis temporades i va guanyar un total de quinze títols com a blaugrana, incloses dues Champions, a Roma i a Wembley, també va parlar de com va viure la remuntada contra el PSG: “Aquell dia era al camp, estressat com molta gent. Només aquí es poden veure aquestes coses i moments així. El Barça, a més, va deixar una informació molt gran per als altres clubs, que no volen jugar contra ells. Tant de bo puguin arribar a la final i guanyar la Champions.” Abans, però, el conjunt blaugrana s'haurà de desfer de la Juventus en els quarts de final, i Abidal ja va avisar que no serà fàcil, ja que el conjunt torinès “tindrà ganes de revenja per la final de Berlín, encara que són partits diferents, però sempre és complicat jugar contra equips italians”. Per tot plegat, considera que “el partit d'anada serà clau”.

Com va reconèixer, Abidal continua gaudint dels èxits del Barça, però ara des de la graderia, i no dubta que enguany també s'aixecaran títols: “Sempre l'objectiu és guanyar-ho tot. Aquí no et pots amagar. Sempre serà així. I els jugadors disfruten, no es cansen d'intentar guanyar. I millor, perquè volem continuar vivint moments com el del dia del PSG. Jo dono suport des de fora i m'ho passo bé d'una altra manera.”

Un dels que ara és partícip en els resultats del conjunt blaugrana és el seu compatriota Samuel Umtiti. A Abidal no l'ha sorprès el bon paper que està fent en la seva primera temporada al Camp Nou: “Tenia l'objectiu d'adaptar-se ràpidament i jugar i, efectivament, es va adaptar de seguida i la resta ja s'ha vist. Està al millor lloc per aprendre i tant de bo segueixi així. El club necessita jugadors bons i estic molt satisfet pel seu rendiment. Ja el tenia a l'Olympique de Lió i aquí està confirmant el talent que té.”