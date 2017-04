Aleñá i cinc minuts que mai oblidarà

Carles Aleñá mai oblidarà el 2 d'abril del 2017. Va ser el dia del seu debut oficial amb el primer equip del FC Barcelona en la competició de lliga. Malgrat que va entrar al camp en el minut 85 substituint Rakitic i amb el partit ja resolt, per a ell aquells últims cinc minuts al camp del Granada són inesborrables. “He sentit molta emoció. Després de dotze anys al planter és un somni fet realitat. Estic content per mi, per la família i per tothom que ha fet possible el debut, era un dia molt esperat”, va assenyalar al final del duel, encara emocionat.

Ell millor que ningú sap què li ha costat viure un moment així. Són molts els jugadors que passen per la Masia, però són pocs els que tenen la possibilitat d'arribar al cim. Si la seva carrera no es torça, està cridat a ser un jugador amb futur al club. Ell n'és conscient, així com els responsables esportius de l'entitat. Però li cal tenir els peus a terra i seguir treballant molt per continuar cremant etapes. No hi pot haver-hi precipitació amb la seva eclosió si no es vol que es quedi a mig camí. Aleñá, però, té les idees molt clares i sap que ha de tenir paciència. “Estic molt content al Barça i espero seguir-hi molts anys. Intento fer-ho de la millor manera possible, però seguiré fent la meva feina i sent conscient que sóc jugador del Barça B per seguir concentrat amb el nostre objectiu.” Per això considera que el partit d'ahir va ser “perfecte” per poder entrar.

Com no podia ser d'una altra manera, va tenir bones paraules per a Luis Enrique, el tècnic que l'ha fet debutar. “Li estic agraït. M'ha dit que jugués amb tranquil·litat i els companys m'han ajudat. És un dia que mai oblidaré.”