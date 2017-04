Rafinha, un mes de baixa

Rafinha estarà, aproximadament, unes quatre setmanes de baixa, per la qual cosa es perdrà l'eliminatòria dels quarts de final de la lliga de campions contra la Juventus i també del clàssic contra el Real Madrid i podria reaparèixer en el derbi contra l'Espanyol del cap de setmana del 29-30 d'abril. El migcampista brasiler es va retirar lesionat del partit de diumenge contra el Granada, i el club va explicar el mateix dia que tenia una lesió al menisc. En un principi, hi va haver molta preocupació, però després de les proves que li van fer ahir, la lesió no sembla tan greu. Rafinha té una petita afectació al menisc intern del genoll dret, segons va informar el club, però s'esperaran quaranta-vuit hores per decidir quina opció terapèutica se segueix. La decisió es prendrà després que el jugador sigui visitat pel doctor Ramon Cugat.

Rafinha s'havia convertit en un fix de les alineacions de Luis Enrique les últimes setmanes, sobretot després que el tècnic asturià decidís apostar pel 3-4-3 com a sistema de joc.