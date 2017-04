L'estadi Johan Cruyff serà una realitat la tardor del 2018

Durant la tardor del 2018. Aquest és el moment previst perquè sigui una realitat l'estadi Johan Cruyff, un equipament que ahir va ser presentat al Centre Cultural Mercè Rodoreda de Sant Joan Despí per Josep Maria Bartomeu, el president del FC Barcelona; Jordi Moix, el comissionat de l'Espai Barça, i Antoni Poveda, l'alcalde de Sant Joan Despí. “Ja només queden uns petits tràmits administratius. L'objectiu és posar la primera pedra al juliol, i a partir d'aquell moment s'han de calcular uns catorze mesos perquè estigui acabat”, va explicar Moix, que va incidir en la importància del nom escollit. “A partir d'ara el terme Miniestadi deixa d'existir. Ara és l'estadi Johan Cruyff, en majúscules.” Bartomeu, per la seva banda, va remarcar l'enorme importància de la nova instal·lació, a la qual va anomenar “la joia” de la ciutat esportiva, “l'estadi on neixen els somnis”. “Serà un camp de formació, allà on els jugadors faran l'últim pas per arribar al primer equip o a una de les grans lligues. Cal no oblidar que el Barça és el club que més jugadors aporta a les cinc millors lligues d'Europa. Això vol dir que s'estan fent les coses bé.” El màxim dirigent blaugrana, a més, va remarcar que el nou estadi no tindrà com a objectiu augmentar els ingressos, sinó la formació de futbolistes, tot i que indirectament sí que els generarà. “Estem convençuts que l'estadi Johan Cruyff serà un referent mundial com a espai de formació. Quan estigui construït, ja podrem enderrocar el Miniestadi i accelerar la construcció del nou Palau, amb el qual sí que mirarem d'ampliar els ingressos.” Jordi Moix, a més, va puntualitzar que no podia donar cap data aproximada de quan començaran les obres del Palau, ja que els terminis no depenen només del Barça. “Quan posem la primera pedra del Johan Cruyff ja podrem fer el full de ruta més acurat del nou Palau Blaugrana, però ara encara estem pendents de la negociació amb l'Ajuntament i amb els veïns. Estan, això sí, en una fase avançada.”

Pel que fa a xifres, Bartomeu i Moix van explicar que l'estadi Johan Cruyff, amb categoria 3 de la UEFA, tindrà una capacitat per a 6.000 espectadors, amb tots els seients coberts, i que al costat del camp es construirà un pàrquing per a 700 vehicles. El cost de totes les obres serà de 19 milions d'euros.

El nom del carrer