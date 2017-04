100 rialles

Fa setze dies, contra el València al Camp Nou (4-2), Leo Messi seguia engrandint la seva llegenda amb el seu doblet número 100 amb la samarreta del FC Barcelona. Històric. Una autèntica bogeria. Diumenge, a Los Cármenes, era Neymar, l'home cridat a ser el seu successor al Barça en un futur, qui engrandia els seus números personals com a blaugrana. Dels 100 doblets del 10, als 100 gols de l'11. Contra el Granada (1-4), Neymar va entrar al club dels 100 i ho ha fet en només 177 partits oficials. Fins i tot millor percentatge que el mateix Messi, que va assolir la xifra rodona en 188 partits, onze més. Neymar, de fet, és el tercer brasiler en la història del Barça que arriba al centenar de gols. Anteriorment ho havien aconseguit Evaristo (105 gols en 151 partits) i Rivaldo (130 gols en 235 partits). A Rivaldo (35 gols amb el Brasil) fa temps que el va superar amb la samarreta de la canarinha [Neymar, 52] i a aquest ritme no trigarà a superar-lo també amb la blaugrana.

Lluny queda ara aquell primer gol del 21 d'agost del 2013 contra l'Atlético al Vicente Calderón (1-1). Aquell gol de cap a Courtois, entrant amb força al segon pal i culminant una excel·lent centrada del seu amic Dani Alves, va valdre una supercopa d'Espanya. No ha estat l'únic gol decisiu de Neymar. El brasiler acostuma a ser protagonista en partits grans. Neymar no és dels que s'amaga. Li agrada la gresca. I li agrada assumir el rol de líder quan Messi no és a la gespa. Deu gols va marcar el brasiler, per exemple, la temporada passada quan Messi va estar lesionat durant dos mesos. Durant aquelles vuit setmanes, menció especial per a la seva actuació contra el Rayo Vallecano al Camp Nou el 17 d'octubre del 2015. Aquell dia, Neymar va endossar ni més ni menys que quatre gols a Toño (5-2), dos de penal. El seu únic pòquer amb la samarreta blaugrana.

Molt present en la memòria barcelonista està també el seu gol en la final de la Champions de Berlín del 2015 contra la Juventus (1-3) i el de la final de copa contra el Sevilla del 2016 (2-0), amb Buffon i Sergio Rico com a testimonis. Dos gols per sentenciar dues finals, un en el minut 97 a l'Olympiastadium, l'altre en el minut 122 al Calderón. Li prova especialment bé el Manzanares. Allà també va marcar un autèntic golàs de falta a Oblak la temporada 2015/16, en un partit que el Barça va acabar guanyant 1-2. Aquell ha estat un dels millors gols de falta del brasiler com a blaugrana; l'altre, possiblement coincidiríem a dir que va ser el d'ara fa unes setmanes contra el PSG (6-1). Pilota directa a l'escaire de la porteria de Trapp que va fer possible la remuntada contra el conjunt d'Unai Emery.

Neymar, naturalment, sap també què és marcar en un clàssic o en un derbi. Dels seus 100 gols, tres han estat contra el Real Madrid i dos contra l'Espanyol. I quins gols! Ple de picardia va ser el golàs en el clàssic del Camp Nou del 2013 (2-1), amb un xut amb poc angle per sota les cames de Carvajal i Varane. Doble sotana i molta malícia. Per a la videoteca va ser també el seu gol en el derbi del dia de Reis de fa un any: paret amb Messi i volea amb cama dreta directa a la xarxa i impossible per a Pau López (4-1). Gran gol també va ser el d'ara fa unes setmanes contra el Celta (5-0): assistència del seu millor soci, Messi, i pilota picadeta amb subtilesa per damunt de Sergio Álvarez. Però segurament el seu millor gol amb el Barça és el que va marcar a Sergio Asenjo l'octubre del 2015: centrada de Suárez des de l'esquerra, i ball de Neymar dins l'àrea, amb barret a la mitja volta a Jaume Costa i barraca. Aquell gol contra el Vila-real (3-0) té tots els ingredients: talent, personalitat i gosadia.