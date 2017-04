“Si deixo el Barça, no és per marxar a cap equip. On estaré millor que aquí?”

Quan Luis Enrique va anunciar que no renovaria i que la temporada vinent no continuaria com a entrenador del primer equip va esgrimir el cansament que comporta com viu la seva professió com el principal motiu de la decisió. I evidentment, encara més quan el teu lloc és el de primer entrenador del Barça, un equip que cada temporada lluita per tots els títols. La intenció del tècnic asturià és prendre's un any sabàtic, però ahir ho va recalcar explícitament quan li van preguntar si es veia fent tàndem amb Monchi la temporada vinent en un altre equip. “No el veig a l'Escalerona, a la platja de San Lorenzo, que és on estaré aquest estiu. Segur que Monchi treballarà, i si no ho fa, l'invitarem a un culet de sidra”, va dir.

Luis Enrique plega per descansar, perquè si hagués volgut seguir entrenant només ho hauria fet al Barça. “Si deixo el Barça amb una relació increïble amb el club i els jugadors, no és per anar a un altre equip. On estaré millor que aquí?”, es va preguntar. Tampoc es vol centrar en qui ocuparà el seu càrrec la temporada que ve i no vol parlar del seu substitut fins que es conegui. “No vull interferir en aquest tema i no en parlaré fins que es prengui una decisió.” Ni tan sols vol valorar si el seu ajudant Juan Carlos Unzué seria una bona opció.

Al tècnic blaugrana ara mateix només li treu la son el Sevilla, el rival “temible” que avui visita el Camp Nou. Els andalusos arriben a Barcelona en una mala ratxa, però Luis Enrique té molt clar que el de Sampaoli és un grandíssim equip. “Estan fent una temporada extraordinària. Podrien estar en els quarts de la Champions, amb una mica més de sort, i en la lliga estan a dalt. No estan en la millor dinàmica, però és un rival temible”, va assenyalar. Del Sevilla, va destacar els diversos “registres” que té perquè tant pot jugar en curt com en llarg i va elogiar les xifres que presenta la trajectòria de Sampaoli. “No sé com treballa, però els seus números són molt bons. Evidentment que és un dels entrenadors que millors resultats obté.”

El Barça, però, està en un bon moment i per al duel d'avui recupera Messi. A més, Iniesta també té molts números per ser titular. “L'Andrés ha tingut dues lesions traumàtiques i ha estat aturat temps. Ara, de nou, està en el seu millor moment. S'entrena a un nivell únic i és una garantia poder disposar d'ell en aquest final de la lliga.” Com també amb Luis Suárez, protagonista en el partit contra el Granada i un futbolista que té el cor robat a Luis Enrique. “Ens aporta molt més que gol. Crec que la grandesa d'aquests jugadors és que adapten les seves condicions individuals al col·lectiu. És bàsic també en defensa i pel seu caràcter, pel que genera als seus companys. És vital no només pel que fa, sinó per com ho fa. És molt competitiu”, va argumentar. Un altre futbolista clau en el seu esquema és Rakitic, que ha recuperat el protagonisme que havia perdut en l'inici de la temporada. “És un jugador excepcional, amb moltes coses en aspectes ofensius i defensius. Té una gran mentalitat d'equip i per això disputa molts minuts. I si juga tant en aquest Barça vol dir que és un jugador top.” El tècnic també va assegurar que malgrat la baixa per lesió de Rafinha tenia diverses opcions per seguir jugant amb el sistema 3-4-3, encara que no va revelar si aquest seria el dibuix contra el Sevilla.

El partit contra la Juve

La setmana vinent el Barça torna a la Champions amb el partit d'anada dels quarts de final. El rival, la Juventus. Luis Enrique va prendre notes de l'empat que va sumar contra el Nàpols. “Khedira va fer un gran gol i després no va poder treure la pilota al Nàpols. És temible amb pilota i sense. Ho sap fer tot meravellosament bé. La Juve té molts matisos.”