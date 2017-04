Messi torna contra una de les seves víctimes preferides

El Barça pot i sap guanyar sense Leo Messi, però la vida i el futbol és molt més fàcil si l'argentí és sobre la gespa. L'acumulació de targetes grogues el va deixar sense jugar contra el Granada, però aquesta tarda Luis Enrique sí que podrà comptar amb el millor del món. I la reaparició de l'argentí no podria arribar en un millor moment, perquè a Messi li encanta jugar contra el Sevilla. Els andalusos saben què vol dir enfrontar-se a un Messi en formació, però també a un Messi en ple creixement i sobretot a un Messi esplèndid. El de Rosario ha disputat 20 partits de lliga contra els de Nervión, des del desembre del 2005 fins al novembre de l'any passat, i ha sortit victoriós en 15 ocasions i només n'ha perdut un. I si els guarismes col·lectius són espectaculars, els individuals no es queden curts. 21 gols en 20 partits, i Messi que només s'ha quedat sense marcar en cinc matxs contra el conjunt que ara dirigeix el seu compatriota Jorge Sampaoli. De fet, el Sevilla és l'equip que més gols de Messi ha rebut en lliga, juntament amb l'Atlético. Curiosament, o no, quan Messi no marca contra el Sevilla, el Barça no guanya –tres empats i una derrota–; a més, l'argentí només s'ha quedat en blanc en dues de les 15 victòries del Barça contra els inquilins del Pizjuán. La ratxa golejadora de Messi contra els sevillans és espectacular, i encadena ja set partits de lliga marcant. L'últim cop que l'argentí no va celebrar una diana a la lliga contra el Sevilla va ser a l'inici del curs 12/13, en la victòria blaugrana per 2-3 a la capital andalusa.

Més enllà dels registres golejadors i els triomfs de l'equip, els records de Messi contra el Sevilla són molt bons. Un dels millors es remunta a la temporada 2014/15, en un partit de la primera volta de la lliga que el Barça i el Sevilla van disputar al Camp Nou. Els jugadors de Luis Enrique van golejar 5-1 els andalusos amb un gol de Neymar, un de Rakitic i tres de Messi, que aquell dia va signar el seu únic hat-trick contra els sevillistes mentre superava Zarra i es convertia en el màxim golejador de la història de la lliga espanyola. Una nit en què va ser mantejat pels seus companys i que ben segur no oblidarà. Un partit que tampoc oblidarà però per motius diferents és el 0-0 que va aconseguir el Sevilla la temporada 2011/12 al Camp Nou, amb una actuació estel·lar del porter, Javi Varas, que va anul·lar totes les opcions de gol dels blaugrana, fins i tot un penal xutat per Messi.