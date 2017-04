Últim adéu a Llauradó

Josep Maria Bartomeu, president del FC Barcelona, va assistir ahir en representació de l'entitat blaugrana al funeral per Jaume Llauradó, que va morir diumenge passat a l'edat de 73 anys i que havia estat vicepresident del club, president del Fòrum Samitier, candidat a la Federació Catalana de Futbol, a més d'impulsor de la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes. Bartomeu va anar al funeral, que es va celebrar ahir en un tanatori de la ciutat de Barcelona, acompanyat del vicepresident Jordi Mestre i del directiu Javier Bordas. També hi eren dos expresidents, Josep Lluís Núñez i Joan Gaspart, sota el mandat del qual Llauradó va actuar com a vicepresident. També va assistir al funeral l'actual síndic del soci, Joan Manuel Trayter, i alguns exjugadors del Barça com Pichi Alonso, Víctor Muñoz i Éric Abidal, i d'altres clubs, com Rafa Marañón de l'Espanyol. El president de la Federació Catalana de Futbol, Andreu Subies, també va voler donar l'últim adéu a una personalitat important del món del futbol i de l'esport català.