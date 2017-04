La lliga no dona treva

Només tres dies després de vèncer amb autoritat al Nuevo Los Cármenes de Granada, sense Leo Messi ni Gerard Piqué entre d'altres, i amb diverses peces clau a la banqueta, el Barça torna a estar obligat avui a sumar els tres punts contra un dels rivals més durs de la lliga, el Sevilla. A priori, és el compromís més difícil que tindrà el conjunt blaugrana a casa en el que queda de campionat. I és que l'equip andalús, tot i que ara mateix està en hores baixes, després d'haver encadenat quatre jornades sense guanyar i de quedar sorprenentment eliminat de la Champions pel Leicester, era fins fa només unes setmanes un seriós candidat al títol i fins i tot un dels equips més en forma de tot el continent. Ara, ja amb possibilitats més aviat remotes de lluitar per la lliga –té deu punts menys que el Madrid, que encara té un partit pendent–, buscarà, però, revifar i recuperar la tercera plaça que va perdre el cap de setmana passat amb una victòria de prestigi al Camp Nou.

Continuar fent-se forts a l'estadi –on aquesta temporada han deixat escapar nou punts però, en canvi, encadenen set partits de lliga guanyant– és precisament una assignatura obligada per als blaugrana si no volen veure com la lliga es complica més del que ja ho està. Per això, per la categoria del rival que hi haurà al davant, i perquè a Granada van ser moltes les peces clau que van descansar, tot fa preveure que Luis Enrique optarà avui per posar tota la carn a la graella. El gran dubte és saber si l'asturià mantindrà el 4-3-3 que va recuperar fa tres dies, o si es decantarà pel 3-4-3 dels partits anteriors, tot i que amb la lesió de Rafinha, la primera opció guanya números. El brasiler, que serà baixa durant diverses setmanes, és un dels jugadors de qui no podrà disposar el tècnic blaugrana, juntament amb Arda Turan, a més d'Aleix Vidal, lesionat de llarga durada. En tot cas, i tot i que falta conèixer quin serà el sistema escollit, Piqué i Umtiti, que no van participar contra el Granada –el català no va ni viatjar i el francès va veure tot el duel des de la banqueta– tornarien a l'onze i també ho faran dos dels cracs de l'equip, Iniesta, que després dels compromisos internacionals, a Granada només va jugar en el tram final, i Messi, baixa per sanció en l'últim partit i que s'enfrontarà a la seva víctima preferida juntament amb l'Atlético de Madrid.

Un altre factor que podria condicionar l'onze d'avui del Barça, però sobretot els propers, és el fet que, a més de Piqué, hi ha dos jugadors més a només una targeta groga de la suspensió, Sergi Roberto i Rakitic, que van veure la quarta diumenge a Granada. Si qualsevol dels tres fos amonestat avui, es perdria el duel de dissabte a Màlaga per sanció, però, per contra, s'asseguraria un descans oportú abans de l'anada dels quarts de final de la Champions a Torí, que es disputarà dimarts que ve, i també la seva participació en el clàssic del dia 23 d'abril, si no hi ha cap altre contratemps.

Jorge Sampaoli, per la seva banda, continuarà sense poder disposar del francès Rami, que va tornar lesionat del duel amb la seva selecció, però recupera Mercado i Escudero, baixes per lesió i sanció, respectivament, en el duel de diumenge passat contra l'Sporting. Al mig del camp, un dels dubtes és saber si tornarà a jugar Nasri, que no passa un bon moment, i a la punta d'atac, la gran incògnita és si serà Ben Yedder o Jovetic l'escollit. Una de les consignes que ha de complir el Sevilla si vol tenir possibilitats de guanyar avui serà corregir la seva falta de punteria, que s'ha identificat com un dels problemes recents. I és que els andalusos s'han quedat sense veure porteria en dos dels últims tres partits –un penal fallat a Leicester els va costar dir adéu a la màxima competició continental– i en tot el mes de març no han marcat en cap moment més d'un gol en un mateix partit. La història a més, també juga en contra seu, ja que els de Nervión només han puntuat tres cops al Camp Nou al llarg d'aquest segle i fa quinze anys que no hi guanyen. El duel, per cert, el millor de la jornada, es disputarà dues hores abans que el del Madrid al camp del Leganés.