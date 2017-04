Geni amb ànima de guerrer

En tenia ganes. I moltes. Després de perdre's el partit del Barça de diumenge passat a Granada per acumulació de targetes –amb l'Argentina tampoc va poder jugar el segon dels partits de la darrera aturada per seleccions a causa de la sanció de quatre partits que li va imposar la FIFA–, a Leo Messi se'l veia ahir amb fins i tot més fam de futbol del que ja és habitual. Des de l'inici va lluitar totes les pilotes com si fossin gairebé les últimes. I no havien passat ni cinc minuts que ja va enviar una canonada a la creueta des de la frontal, gràcies a una deixada del seu bon amic Luis Suárez, amb qui havia arribat a l'estadi dins del mateix cotxe. Va ser precisament l'uruguaià qui va obrir la llauna, amb una xilena espectacular, però això sí, precedida d'una gran jugada de Messi per la dreta, que va marxar com va voler dels marcadors que li van sortir al pas.

Ahir, però, Messi no en tenia prou només ajudant a fer els gols. I ni tres minuts després del de Suárez, va arribar el primer dels seus, amb la dreta, a passada precisament de l'uruguaià i amb la participació també de Neymar, l'altre integrant d'aquest fantàstic trident. Un gol que Messi va celebrar amb un gest com si es pintés dues ratlles a la cara, com els antics guerrers, amb motiu de la campanya #Paralosvalientes, de la qual és ambaixador, que dona suport als infants que pateixen càncer i que pretén obtenir fons per construir a Barcelona l'hospital de càncer infantil més important d'Europa, un projecte impulsat per l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, la Fundació Leo Messi, la Fundació FC Barcelona i l'escola de negocis IESE. Abans del partit, a més, un grup de nens també van saltar al terreny de joc al costat dels jugadors dels dos equips lluint samarretes amb el lema de la campanya.

Després del seu primer gol del vespre i d'aquest gest solidari, només va fer falta esperar cinc minuts més per veure un altre gol seu. El va aconseguir caçant una pilota al vol i amb una potent rematada, després d'una sèrie de rebots en un servei de córner. Era també la confirmació que el Sevilla és la seva víctima preferida. 29 gols suma ja l'argentí contra el conjunt andalús al llarg de la seva carrera. I 27 n'acumula ja aquesta temporada en la lliga, una xifra amb què referma la seva candidatura al Pichichi. Entre totes les competicions, ja n'ha marcat un total de 43 aquest curs i com a blaugrana ja està només a quatre gols dels 500. Si no passa res, tot fa preveure que els aconseguirà en les properes setmanes.

En la segona part, ja no hi va haver més gols, però no va ser perquè Messi ho deixés d'intentar ni perquè deixés de buscar els companys amb les seves passades que gairebé són mig gol. Ell mateix va estar a punt d'aconseguir el hat-trick amb una vaselina que Sergio Rico va poder frenar a temps. Finalment, es va haver de conformar amb un doblet, el número 101 que com a blaugrana. Dissabte a La Rosaleda, on també acostuma a veure porteria, més.