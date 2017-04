“Hem fet la primera meitat somiada”

Luis Enrique estava eufòric després de la victòria contra el Sevilla. El seu equip sembla haver agafat velocitat de creuer en el tram decisiu de la temporada, quan es juguen els títols. Curiosament, la millor cara de l'equip ha arribat poc després que ell s'alliberés revelant que no seguiria a la banqueta. “Menys mal que guanyem perquè si hagués estat el contrari m'haguessin dit de tot. Crec que els jugadors estan per sobre de qualsevol situació. Són madurs per saber que els dos últims mesos són els millors perquè és quan es decideixen els títols”, va explicar quan li van preguntar si veia alguna relació entre el seu anunci i la millora. Luis Enrique va treure la seva vena divertida a la sala de premsa quan li van demanar que escollís on s'ho passava millor, si a la platja de l'Escalerona o ahir a la banqueta. “A l'estiu segur que bevent sidra a Gijón, i a la primavera, no s'està malament a la banqueta del Camp Nou. Però quan guanyem, que si no ve l'holocaust caníbal i segur que m'hi enganxa entremig.” El tècnic asturià va voler destacar els primers quaranta cinc primers minuts del partit. “Hem fet una primera part somiada, minimitzant el rival al màxim. Hem tingut el control absolut, tancant el rival al seu camp. Fem tres gols i tenim moltes més ocasions. Molt bona pressió”, va assenyalar. Luis Enrique, però, va fer una crida a la calma malgrat la bona imatge de l'equip i la sensació que fa que físicament estan al màxim. “Som optimistes però la línia que separa la victòria de la derrota és molt estreta. Volem lluitar per tots els títols.”

El tècnic va repartir elogis per Luis Suárez. “No només utilitzant el cos és el millor 9 del món. També rematant i per la velocitat d'execució”. Les seves millors paraules, però, van ser per Andrés Iniesta. “Representa la capacitat de convertir un esport com el futbol, que pot ser rude, en art. Sembla un pintor que va dibuixant amb subtilesa, un exemple per a tots els nens del món i un exemple de valors. Mai cap mala paraula ni cap mala actitud. És el jugador perfecte. Sé que vol jugar més minuts però l'hem de cuidar”, va dir. Sobre Aleñá va recordar que pot ser un gran jugador i que li cal seguir aprenent en el millor lloc.