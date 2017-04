A Màlaga, sense Piqué ni Rakitic

Gerard Piqué i Ivan Rakitic no jugaran dissabte a La Rosaleda, ja que ahir van veure la cinquena targeta groga d'aquesta temporada i, per tant, hauran de complir un partit de sanció. Un descans que no anirà gens malament ni al central català ni al migcampista croat, dues peces clau de l'equip, abans d'afrontar l'eliminatòria de quarts de final de Champions contra el Juventus i una sèrie de partits també complicats en lliga, amb el clàssic del 23 d'abril al Bernabéu marcat en el calendari.

Dels quatre blaugrana que ahir van veure targeta groga –Clos Gómez, que va desesperar l'afició i bona part dels jugadors, també va amonestar Busquets i Aleñá, que debutava ahir al Camp Nou–, Piqué va ser el primer. Quan només s'havia disputat el primer quart d'hora, el central va haver de frenar Correa amb una forta entrada i es va endur de manera merescuda la groga. Per insistència, també se la va endur Rakitic, en el minut 78. I tant l'un com l'altre van ser substituïts. També estava a només una groga d'haver de complir cicle Sergi Roberto, que ahir sí que va completar els 90 minuts, però sense veure cap targeta.