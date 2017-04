Una xilena per obrir la llauna i una mica de descans

“És un 9 únic, és un depredador, un golejador.” Doncs sí, Suárez és, com deia Andrés Iniesta després del partit d'ahir contra el Sevilla, un 9 únic, d'aquells que et poden marcar un gol en qualsevol moment, quan menys t'ho esperes, quan qualsevol altre donaria una pilota per perduda. Ho va fer ahir, un altre cop, abans d'arribar a la mitja hora de joc en una primera part en què el Barça mereixia guanyar des del minut 1. Tot va començar als peus de Messi, com és habitual, que va cavalcar cap a l'àrea i va centrar, però quan semblava que la defensa del Sevilla deixava en res la jugada, Suárez es va inventar una xilena espectacular i va superar Sergio Rico. “Com a davanter, un sempre sap que, si la pilota és dins de l'àrea, has de fer el què sigui per marcar”, explicava el blaugrana just després del partit, deixant clar que el malabarisme no va ser només una solució plàstica sinó el més adequat: “En aquell moment era el millor recurs perquè la pilota venia de dalt. Els davanters sempre tenim la referència d'on és la porteria i per això ho he fet.” I Suárez, feliç de tenir també la xilena en la seva llarga llista de recursos per marcar, estava, a més, “molt content d'ajudar l'equip”.

El d'ahir va ser el 24è gol de Luis Suárez en la lliga, i sí, evidentment també ha ajudat l'equip, i demostra que continua en ratxa. El 9 blaugrana encadena cinc partits macant, i suma ja set dianes en els últims set partits –només es va quedar en blanc en la golejada contra el Celta–. A més del gol, però, Suárez també va donar ahir una nova assistència a Messi en el segon gol de l'equip després d'un contraatac de manual. Amb el partit sentenciat i mirant de reüll un calendari farcit de partits decisius, Luis Enrique va donar mitja hora de descans al de Salto fent entrar Alcácer. L'uruguaià no es quedava sense jugar uns minuts des de l'1 de març, en la golejada contra l'Sporting.