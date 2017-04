Rècord per a Luis Enrique

La victòria contra el Sevilla no només va certificar que el Barça passa un bon moment i que està en perfectes condicions de lluitar pel triplet, sinó que també va suposar que Luis Enrique hagi aconseguit un nou rècord, el de més victòries consecutives al Camp Nou en la lliga. Fins la de dimecres era de set i ara ja ha quedat fixada en vuit, que podrien ser nou si els blaugrana s'imposen a la Real Sociedad, el proper rival que visitarà l'estadi del Barça.

La ratxa es va iniciar amb el derbi contra l'Espanyol abans de l'aturada per les festes nadalenques, va seguir amb el triomf contra Las Palmas 5-0 en el primer partit del 2017, i després amb una contundent victòria contra l'Athletic. El quart triomf va ser més ajustat, contra el Leganés, i per 2-1, i les golejades van tornar amb la visita de l'Sporting de Gijón (6-1) i el Celta de Vigo (5-0). Les dues últimes victòries d'aquest cicle de bons resultats també són contundents: 4-2 contra el València i l'incontestable golejada per 3-0 contra el Sevilla de Sampaoli.