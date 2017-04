Preparats per a la gresca

S'acosta l'hora de la veritat, el moment en què el Barça es jugarà el tot o res en la temporada. Tres setmanes d'infart en què els blaugrana s'hauran d'enfrontar amb la Juventus en els quarts de la Champions i visitar el Madrid en la lliga, i sense poder-se relaxar contra el Màlaga i la Real Sociedad per mantenir vives les possibilitats d'alçar el títol del campionat de la regularitat. I tot i que en el futbol d'elit la línia que separa l'èxit del fracàs és ínfima, la realitat és que el Barça arriba al moment de guanyar-se les garrofes en un estat de forma i de confiança òptim, tal com els de Luis Enrique van certificar contra el Sevilla, al qual van destrossar amb una de les millors primeres parts de la temporada, en què el Barça es va exhibir amb i sense la pilota, i amb uns símptomes evidents de gran adaptació al 3-4-3. “Estem contents amb aquest sistema. Les coses ens estan sortint bé, tant pels resultats com pel joc. Estem gaudint”, va afirmar després del partit Rakitic, que també va deixar clar que les sensacions són immillorables. “Arribem al tram decisiu en molt bones condicions, amb bon ritme. Jugant així serà molt difícil per als rival, i per això hem de mantenir la línia. Som el Barça i ho volem guanyar tot.”

Perquè sembla mentida, però fa només un mes i mig que aquest mateix equip va tornar de París amb un 4-0 al sac de la desesperació, una actuació horrorosa que va anar seguida d'aquell Barça-Leganés dels xiulets, dels dubtes i del gol salvador de penal de Messi en l'últim sospir, una diana que l'argentí, visiblement molest, no va celebrar. El Barça havia tocat fons, però com l'au Fènix va ressorgir de les cendres, capficat a renéixer i tornar a la gresca.

I va arribar el duel del Calderón, un partit de caixa o faixa en què Luis Enrique va presentar en societat el seu pla per capgirar la truita, el 3-4-3, l'intent per guanyar presència al mig del camp i empastar l'atac amb la resta de l'equip. I tot i els problemes –lògics tractant-se del Calderón– que va tenir el Barça, els blaugrana van treure l'orgull i es van endur els tres punts per mantenir encesa la flama de la lliga. Val a dir, però, que el conjunt de Luis Enrique va perdre 51 pilotes –les mateixes que a París– i només va xutar cinc vegades entre els tres pals, uns números encara allunyats del que havia de venir. El Barça havia sortit de la UCI, i només quatre dies després va tornar a planta, en golejar l'Sporting 6-1, un partit plàcid en què Neymar es va retrobar amb el gol i que va anar seguit de l'anunci inesperat de Luis Enrique, que va comunicar que no renovaria el seu contracte. I fos casualitat o no, tot plegat va acabar per reactivar el Barça, que en només una setmana va destrossar el Celta (5-0) i va segellar contra el PSG la mare de totes les remuntades, per situar el triplet de nou en el punt de mira. L'esforç, però, va tenir un efecte secundari, la greu derrota a Riazor, en què un Barça encara enlluernat per l'acte històric en la Champions es va deixar tres punts molt importants.

I va arribar el València, un altre partit clau per entendre l'evolució del Barça. Per un costat, perquè l'equip de Luis Enrique va evidenciar una millora notable en la seva capacitat per generar perill, ja que els blaugrana van xutar fins a 23 vegades a porteria –13 entre els tres pals i una al pal–. El Barça, a més, només va perdre 23 pilotes, una xifra excel·lent. I no només això, ja que en l'aspecte individual, i a banda de jugadors incombustibles com Piqué, Messi i Luis Suárez, es va veure un Iniesta molt millorat i un Neymar imparable. La part negativa, però, va ser la fragilitat defensiva, ja que el València va despullar les carències del 3-4-3 amb un munt de transicions, la qual cosa va posar damunt la taula el debat sobre si no caldria tornar de tant en tant al 4-3-3.