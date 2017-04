La millor versió de Rakitic arriba en el tram decisiu

Ha tornat. La millor versió de Rakitic ha aparegut quan l'equip més el necessitava, en el tram decisiu de la temporada, que és quan es juguen els títols. Des del partit contra el PSG, la millora en el joc del migcampista croat és una evidència i no és cap casualitat que Luis Enrique ja l'hagi tornat a situar entre els seus imprescindibles. Ja és difícil que el moguin de l'onze tret que no sigui per sanció, com dissabte a Màlaga, o per si es lesiona. Excepte en el partit contra el Deportivo, just després de la remuntada, Rakitic no ha abandonat la titularitat en els tres últims partits –València, Granada i Sevilla–, que curiosament s'han saldat amb tres victòries molt convincents de l'equip blaugrana. I amb ell fent actuacions portentoses. Dimecres va marxar ovacionat per l'afició.

Després d'uns primers mesos en què va perdre protagonisme en detriment d'André Gomes i de Denis Suárez, Rakitic està recuperant el rol i l'estatus que sempre havia tingut des que va fitxar pel Barça, coincidint amb l'arribada de Luis Enrique. El croat sempre ha estat el pulmó de l'equip a la banda dreta, quan hi jugaven Messi i Alves i també quan el lateral brasiler va marxar. És un futbolista clau en la pressió avançada, guardant les espatlles al lateral i ajudant Busquets en les recuperacions. Pletòric de forma física, està recuperant una de les seves qualitats, que és l'arribada a la porteria contrària. En els últims partits ha fet més gols –ja n'acumula sis en la lliga– i està provant més el xut. Contra el Sevilla, per exemple, ho va intentar tres cops. Rakitic també destaca per la seva bona entesa amb el trident. Seva va ser la recuperació de pilota en el primer gol de Luis Suárez i també va ser ell qui va liderar el contraatac del segon.

Luis Enrique, ferm partidari de la seva renovació malgrat que no seguirà com a tècnic, el considera un jugador “excepcional”. “Té una gran mentalitat d'equip i per això disputa molts minuts. I si juga tant en aquest Barça vol dir que és un jugador top.”