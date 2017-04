M&S, la millor societat del gol

Messi o Suárez. Un d'ells, si no es produeix cap sorpresa inesperada, serà el proper Pichichi de la lliga, ja que el tercer classificat, Cristiano, es troba a hores d'ara a vuit gols de l'astre argentí, que en suma 27, mentre que Suárez n'ha fet 24. I és que el mortífer duet blaugrana, que contra el Sevilla va tornar a veure porteria, va superar dimecres la xifra compartida dels 51 gols en la lliga, un bagatge superior a l'assolit per tots els equips del campionat excepte el Sevilla, l'Atlético i el Real Madrid. “Suárez és un 9 únic, un depredador, i ho demostra amb una regularitat brutal. És fonamental”, va analitzar Iniesta després del partit, en què l'uruguaià va obrir la llauna amb una rematada de xilena espectacular. “Messi és únic, no n'hi haurà cap altre com ell. El més espectacular és la seva regularitat i que mai et deixa de sorprendre. És una sort per a aquest club tenir-lo”, va prosseguir el capità.

Perquè en un curs en què els números golejadors de Neymar s'han reduït, tot i que a canvi el brasiler està aportant més desequilibri i més assistències que mai, el pes golejador del Barça l'han assumit Messi i Suárez, que van pel camí de superar el seu millor bagatge compartit. Perquè a hores entre tots dos han marcat 75 gols entre totes les competicions –vuit menys que el curs 2014/15 i 25 menys que la campanya passada–. Suárez, per exemple, suma set gols en els últims set partits i encadena cinc partits marcant, i sempre fent el primer gol del Barça. Messi, per la seva banda, ha fet 11 dianes en els seus últims vuit partits, i en l'aspecte global n'acumula 43 en 41 matxs, uns números d'una altra galàxia. En aquests moments, de fet, l'argentí va pel camí de la seva quarta Bota d'Or, i això que semblava que amb el seu canvi de rol a l'equip, en què ha disminuït uns quants metres la seva zona d'actuació, disminuirien els seus registres. El millor de la història, però, ha tornat a demostrar que per a ell res és impossible, i menys si al costat té un depredador del nivell de Suárez, amb qui forma la societat del gol més mortífera de totes.