Rafinha, adéu a la temporada

Males notícies per a Luis Enrique i sobretot per a Rafinha a nivell personal. El tècnic asturià perd a un efectiu important pel que resta de temporada. Rafinha finalment estarà quatre mesos de baixa per la lesió al genoll que va patir en el partit de Los Cármenes contra el Granada en el partit del passat diumenge. Avui al migdia se li ha practicat una artroscòpia al genoll dret per mirar de solucionar els seus problemes al menisc intern i el club ha confirmat el període que estarà apartat dels terrenys de joc. La intervenció ha estat realitzada pels doctors Ramon Cugat i Ricard Pruna.