No hi ha dubte que el duel de dimarts vinent contra la Juventus presenta més atractius que la visita d'avui a La Rosaleda. Tot i això, la situació a la lliga obliga els blaugrana a prendre's el duel contra el Màlaga amb la màxima atenció si vol mantenir les opcions al títol, com ve va recordar ahir Luis Enrique: “La Champions ens atrau molt, però ja sabem els riscos que té no centrar-se en la lliga.” En el mateix context, tampoc creu que la cita d'avui serveixi per preparar la del Juventus Stadium.

A pesar que el Màlaga apareix com un rival assequible –és 15è en la taula–, el tècnic blaugrana va advertir que es tracta d'un equip que ha creat dificultats en els precedents recents, “fins i tot al Camp Nou”. “Ens han generat problemes amb diversos entrenadors. És una plantilla amb un bon nivell de jugadors, tan defensius com ofensius”, va apreciar, a banda de destacar el recent canvi a la banqueta del rival: “Michel ha disposat de poc temps per treballar amb la plantilla, però en l'últim partit a Gijón va guanyar tres punts molt importants.”

Quan el Barça salti sobre la gespa de La Rosaleda ja sabrà el resultat del Madrid-Atlético, que es juga a un quart de cinc de la tarda. “Segurament sí que el veure, si no dormo la migdiada, que també es possible”, va respondre Luis Enrique amb certa sornegueria quan se li va preguntar si estaria atent al derbi madrileny. I no es va mullar quan se li va demanar per un pronòstic: “Les possibilitats hi són per a tots dos equips. Són partits diferents i el factor camp pot tenir-hi influència, però en els últims anys hem vist triomfs a domicili. Serà un partit interessant.”

Al tècnic asturià també se li va preguntar si creu que una victòria del Barça en el clàssic al Bernabéu (23 d'abril) serà bàsica per poder aspirar al títol. En aquest sentit, va reconèixer que “és evident que duels contra rivals directes poden ser determinants”, però va reiterar que a hores d'ara “la lliga ara passa per Màlaga i res més”. “Els comptes de la lletera estan molt bé, però es compleixen poc i ens hem de centrar en el que podem controlar, i si no guanyem els punts a Màlaga i els rivals sí, ho tindrem complicat”, va assenyalar.

També va expressar els seus dubtes respecte al fet que els dos grans candidats al títol guanyin en les vuit jornades pendents. “Tant de bo m'equivoqui i siguem nosaltres els que trenquem el vaticini que faig”, va afegir-hi.

Luis Enrique va qualificar “d'importants” les baixes d'avui de Piqué i Rakitic per sanció. Tot i això, en treu una lectura positiva: “A en Gerard i a l'Ivan els anirà bé el descans per estar preparats per a futurs compromisos.” A més, l'actual bon moment del Barça ajuda a afrontar amb garanties la visita a La Rosaleda a pesar d'aquestes absències. Luis Enrique va destacar que el moment de l'equip és “l'idoni”, però tot seguit va advertir que “està tot per confirmar”. “Cal tenir tranquil·litat, no hem guanyat res”, va recomanar.

Com en les últimes setmanes, un dels interrogants se centra en el sistema que s'emprarà avui. Luis Enrique, però, va restar certa transcendència a l'hora d'assenyalar les virtuts del 3-4-3 respecte al 4-3-3. “La riquesa ve donada per la qualitat dels jugadors. El que fa bons els sistemes són els jugadors”, va concloure.