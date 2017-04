La participació augmenta un 25% respecte al 2016

Més de 1.500 esportistes d'entre 6 i 14 anys procedents de 20 països i que representen 33 FCBEscoles i FCBCamps d'arreu del món. 134 equips dividits en quatre categories (Sub 8, Sub 10, Sub 12 i Sub 14). Més de 450 partits que se celebraran entre la ciutat esportiva Joan Gamper, els camps del CEM Arístides Mallol i el Miniestadi, que serà l'escenari de les finals. Aquestes són les grans xifres que presenta la sisena edició del Torneig Internacional FCBEscola, que arrencarà el dilluns 10 d'abril que ve i s'allargarà fins al dijous 13. Un cita en progressió contínua i que incrementa un 25% la participació respecte a la del 2016.

Enguany, els nens i nenes participants tenen una motivació extra. I és que Gerard Piqué apadrina la present edició del torneig, encarregant-se d'entregar els trofeus als equips campions en la cerimònia de cloenda de dijous al Miniestadi. Però la vinculació del central blaugrana amb la FCBescola va més enllà, ja que el seu fill Milan en forma part.

“El torneig Internacional és la gran festa de les FCBEscoles, en què es poden posar en comú els coneixements adquirits, i és una manera de veure la universalització del nostre estil de joc”, va assenyalar Xavier Vilajoana, directiu del FC Barcelona, durant la presentació de l'esdeveniment que es va fer ahir a la sala de premsa de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Vilajoana va estar acompanyat per Franc Carbó, director del projecte FCBEscola, així com per José Edmílson, ambaixador internacional de la iniciativa. “Aquest darrer any he pogut veure la gran feina que s'està fent a les FCBEscoles de Dubai, Brasil i els Estats Units”, va destacar l'exfutbolista del Barça. En aquest sentit, va qualificar “d'impactant” l'ambició que tenen els nens per venir a Barcelona i jugar aquest torneig, però també els valors que complementes l'esperit de la competició: “El més important és que s'apliquen uns valors perquè, a més de ser uns grans esportistes, també siguin unes grans persones.”

Més enllà del futbol