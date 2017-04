“Hem lluitat fins al final i el resultat és injust”

El Barça va deixar escapar ahir una molt bona oportunitat de donar un cop a la lliga. Un triomf contra el Màlaga li hauria donat la possibilitat de tornar a dependre d'ell per guanyar, però l'equip va perdre. Luis Enrique, però, estava satisfet amb la feina feta pels seus jugadors tot i reconèixer que el conjunt andalús els havia generat moltes complicacions: “Sabíem de la dificultat. Hem entrat al partit amb l'actitud necessària, però en la seva primera arribada ens han marcat. No tinc res a retreure als meus jugadors. Hem jugat contra un equip molt tancat al seu camp, fresc i ens ha costat generar ocasions.”

Luis Enrique va assegurar que conèixer el resultat del Madrid no havia estat una pressió afegida per als seus jugadors, i va insistir en el fet que van disposar d'ocasions suficients per guanyar el partit. “Hem fet arribades a l'àrea, hem tingut faltes a la frontal, recordo una ocasió de Luis [Suárez], de Sergi [Roberto]. Hem lluitat fins al final i crec que el resultat és injust”, va assenyalar. L'entrenador blaugrana, però, no va voler donar la lliga per perduda: “Es posa una mica més difícil, però encara queden molts punts per jugar.” Quan li van preguntar si el clàssic contra el Madrid del dia de Sant Jordi serà decisiu, va recordar que abans caldrà guanyar la Real Sociedad: “Si no derrotem la Real, guanyar a Madrid no servirà de res. Ja sé que aquest partit té molt d'interès, i ho entenc, però abans n'hi ha un altre.”

Finalment, es va queixar del tractament arbitral de manera subtil: “La interpretació de les grogues és molt especial. Avui crec que hi ha hagut entrades molt lletges per darrere. Nosaltres no donem puntades de peu i ens carreguem de targetes de manera incomprensible, i els rivals fan algunes faltes molt clares i se'n van sense targetes. Sorprèn, però ja hi estem acostumats.” En vista de la insistència perquè valorés l'actuació de Gil Manzano, Luis Enrique va ser molt explícit: “L'arbitratge de Gil Manzano? No sap no contesta.”