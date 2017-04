El fons d'armari desaprofita una nova oportunitat

Quan semblava que la jornada es posava a favor seu per mantenir-se en la lluita per la lliga després de l'empat en el derbi madrileny, Luis Enrique va formar un equip titular sorprenent: va abandonar el 3-4-3, el sistema que tantes alegries ha donat en les últimes setmanes als blaugrana, i va fer jugar homes poc habituals. Però la segona unitat blaugrana, formada per jugadors de qualitat en qui el Barça s'ha gastat molts diners, no rendeix com cal. Les baixes de Piqué i Rakitic per sanció van situar Mathieu, molt espès, i Denis, desaparegut, en un onze en què la banda esquerra, amb Jordi Alba i André Gomes, tampoc va signar la seva millor nit.

El retorn al clàssic 4-3-3 va sorprendre, sobretot perquè Leo Messi, peça clau en la formació del sistema, era al camp, i l'elecció dels futbolistes no va ser la més encertada, veient el resultat final i el joc practicat. La ubicació de Mascherano al lateral dret en detriment de Sergi Roberto va fer que l'argentí jugués fora de lloc en tot moment, fet que no va afavorir la poca presència de Denis Suárez, que, just davant seu, semblava que no hi fos. L'altra banda, amb un Jordi Alba que ha perdut pes en l'equip i un André Gomes que no acaba de convèncer, va portar més perill en atac. Una gran combinació entre el català i el portuguès hauria pogut donar el primer gol als blaugrana, però a André li va faltar contundència i, molt sorprenentment, es va deixar prendre la pilota dins l'àrea. Una altra ocasió desaprofitada pel portuguès, que a vegades sembla que no vulgui marcar.

Qui en va sortir més malparat, però, va ser un altre exjugador del València, Jérémy Mathieu, que va patir i va fer patir els culers. Una greu errada de concepte del francès va permetre a Sandro marcar amb força facilitat el primer gol. I també devia patir Luis Enrique, que abans del descans ja tenia decidit que el central i Denis se n'anaven al vestidor abans d'hora. En la segona meitat, Iniesta i Sergi Roberto van jugar des de l'inici i, malgrat que es van contagiar del mal partit col·lectiu, va tornar a quedar clar que ells dos, per ara, continuen sent titulars indiscutibles.