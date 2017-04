Col·lapse mental i golejador del trident en el pitjor dia

L'empat del Real Madrid al Bernabéu contra l'Atlético en el derbi madrileny (1-1) va posar la lliga a tir. Calia guanyar a Màlaga per tornar a dependre d'un mateix, però el Barça va tornar a fallar en el pitjor dia. L'alegria culer va durar poques hores. Mal partit del Barça en general ahir a La Rosaleda i discretíssim partit del trident. No va ser la nit de Messi, Suárez i Neymar. La MSN va fallar just el dia que els tres socis d'atac complien 100 partits junts sortint en l'onze titular. Lluny queda ara aquell 25 d'octubre del 2014, en aquell clàssic al Santiago Bernabéu (3-1). Aquell dia contra l'etern rival Luis Enrique els va poder alinear d'inici per primer cop i curiosament es va perdre. Ahir també. Coses del futbol.

Messi suma 27 gols a la lliga, Luis Suárez n'acumula 24 i Neymar, 9. Dels 88 gols a favor que ha fet el Barça aquesta lliga, 60 porten la signatura del trident. Però justament ahir la MSN es va quedar a zero. Sempre davant de Carlos Kameni. Un altre cop contra el Màlaga. A la primera volta, al Camp Nou, el conjunt andalús ja va ser capaç d'esgarrapar un empat 0-0 en un partit que es van perdre Messi, per una indisposició estomacal, i Suárez, per sanció. I ahir, de nou, pólvora mullada contra els andalusos. El d'ahir és tot just el tercer partit en què es queda sense marcar. L'altre, el nefast partit a París contra el PSG (4-0).

Luis Suárez és segurament qui va tenir més a prop el gol. La seva millor oportunitat va arribar després d'una excel·lent passada llarga de Jordi Alba. L'uruguaià va controlar dins l'àrea i va connectar el xut, però va trobar la bona resposta de Kameni. Sempre immens el camerunès contra el Barça.

Messi va estar bé generant joc i assistint, sobretot en una enorme passada interior a André Gomes que el portuguès va malbaratar. Però de cara a porteria l'argentí tampoc va tenir la nit. Ni tan sols en una de les seves especialitats com són els llançaments de falta. Totes, o per dalt el travesser o a la tanca. Cinc xuts a fora de Messi i quatre únics xuts entre els tres pals del Barça en tot el partit [Messi, Suárez, André Gomes i Sergi Roberto (1)]. La dada ho diu tot. Messi i Suárez van xutar entre els tres pals una sola vegada i cap Neymar.

El brasiler va ser la cara la impotència. La seva expulsió ho diu tot. En el primer temps (27') va veure una groga per no haver deixat servir una falta del rival i en el minut 65 va arribar l'expulsió per la segona groga després d'una topada amb el central Llorente, ex del planter del Real Madrid, sense possibilitat de jugar la pilota. L'acta va esvair qualsevol dubte que hagués estat vermella directa. En ella això sí, Gil Manzano recull que va marxar del camp aplaudint la decisió arbitral. La d'ahir és tot just la primera expulsió de Neymar amb la samarreta del Barça. Baixa important per al partit contra la Real.