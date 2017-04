El primer retrobament

El nom de Luis Suárez anirà per sempre lligat al de Giorgio Chiellini, i viceversa. I és que tots dos van protagonitzar al Brasil, el 2014, una de les imatge de la història dels mundials, la del davanter mossegant l'italià, una acció molt greu que el va estigmatitzar per sempre i que li va suposar una de les sancions més severes que la FIFA ha imposat mai a un jugador. “Van ser uns dels dies més complicats de la meva vida”, va recordar el blaugrana fa poc més d'un mes, en una entrevista al programa El Transistor, d'Onda Cero, en què es va queixar amargament del tracte inhumà que va rebre per part de la FIFA. “Estàvem a l'avió, per anar a Rio, i a la meva família els van dir que no hi pugessin, que el seu pare se n'havia d'anar. A un se'l pot sancionar, però prohibir-li anar a un centre esportiu a veure un entrenament del seu nebot... Soc conscient que em vaig equivocar, però també soc un ésser humà”, va afegir. I és que Suárez va pagar amb escreix la seva agressió, amb una sanció de nou partits oficials amb l'Uruguai, una multa de 82.000 euros i la prohibició de desenvolupar durant quatre mesos qualsevol activitat relacionada amb el futbol, la qual cosa incloïa assistir als estadis i, fins i tot, entrenar-se. Tot i que després, a l'agost, el TAS li va permetre disputar amistosos amb el Barça i participar en els entrenaments, el mal ja estava fet, ja que a l'Uruguai, per exemple, es va arribar a insinuar que amb aquesta actitud no es podia descartar que Suárez agredís algun dia la seva família.

I a l'altra banda, és clar, va quedar Chiellini, que tot i ser l'agredit en l'acció també va rebre fortes crítiques, sobretot des de l'Uruguai, on se'l va acusar d'haver exagerat i d'haver forçat la sanció en mostrar el blau que li havia ocasionat la queixalada. Tot plegat, a més, es va enterbolir més quan Fernando Mitjans, vicepresident del tribunal d'apel·lació de la FIFA, va filtrar el que havia declarat Chiellini. “La marca era com la d'una xuclada de la meva parella. El que vaig fer va ser treure-li avantatge.” L'italià, de fet, va afirmar que la sanció a Suárez havia estat massa severa. “Dins de mi no hi ha sentiments d'alegria, d'ira o de venjança en contra de Suárez per un incident que va ocórrer al camp i que va acabar allà. Sempre he considerat que la mesura disciplinària era necessària, però crec que la fórmula proposada ha estat excessiva.”

Retrobament frustrat