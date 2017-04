Units per esmenar l'errada

La plantilla blaugrana es va exercitar ahir al matí a la ciutat esportiva Joan Gamper amb el gust amarg que va deixar la derrota (2-0) encaixada a La Rosaleda encara molt present. I és que la inesperada ensopegada suposa un cop dur per a les expectatives blaugrana de guanyar el títol de lliga quan unes hores abans l'escenari era molt prometedor. L'empat del Madrid (1-1) en el derbi contra l'Atlético donava l'oportunitat al Barça de tornar a dependre de si mateix, però l'equip blanc ha vist ampliat a tres punts el seu avantatge, a banda de tenir un partit menys.

Els missatges posteriors a la derrota van coincidir en la idea de mantenir l'esperança fins que les matemàtiques mantinguin les possibilitats en la lliga. La situació del campionat, però, amplia els focus de la Champions. La transcendència de la cita de quarts contra la Juventus, així com el compromís de la plantilla, va quedar encara més reflectit en la convocatòria que ahir va facilitar el club blaugrana. L'expedició parteix aquest matí cap a Torí amb 23 efectius, entre els quals destaquen tres noms: Arda Turan i Aleix Vidal se sumen al grup a pesar d'estar lesionats, així com també Sergio Busquets, que serà un dels grans absents demà a la gespa del Juventus Stadium per sanció. De fet, l'únic component de la primera plantilla que es queda a Barcelona és Rafinha, que tot just va ser operat divendres passat del genoll dret.

Luis Enrique també ha afegit a la llista Carles Aleñá i Àlex Carbonell, també habituals en diverses convocatòries de la lliga (sense anar més lluny en la de l'últim duel a Màlaga).

Quan aterri a Torí, el Barça trobarà una ciutat que ja respira l'ambient de les grans cites de la Champions. En aquest sentit, la Juventus s'ha encarregat de fomentar-lo mitjançant una campanya anomenada #ItsTime (‘és l'hora') i que té com a element destacat un vídeo amb Dybala, Mandzukic, Bonucci i Alex Sandro pintant-se les galtes amb els colors bianconeri. A més, el club italià ha creat una aplicació que permet als aficionats retocar les fotos afegint-hi els seus colors i ha posat a la venda unes samarretes amb la consigna #ItsTime. Tot plegat perquè l'ambient de demà a les grades del Juventus Stadium empenyi l'equip.

Precisament, el Barça tindrà aquesta tarda (19 h) el primer contacte amb l'escenari del duel. Abans de l'entrenament, Luis Enrique oferirà la roda de premsa prèvia acompanyat de Javier Mascherano (18.15 h).