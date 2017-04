“Hem de ser un equip reconeixible”

Javier Mascherano vol passar pàgina de la derrota de dissabte en la lliga i vol fer-ho a Europa, en un estadi complicat i on el Barça necessita “recuperar el nivell dels partits anteriors” al de La Rosaleda per no tenir un ensurt com el de París. “De l'última eliminatòria hem après que a aquestes altures de la competició, estar a un nivell inferior de l'habitual penalitza massa. Juguem contra un equip molt poderós, que a casa té uns grans números, i comptaran amb el suport de l'afició. Hem de fer un bon partit i sobretot ser nosaltres mateixos, ser reconeixibles, perquè això és el que ens acosta a la nostra millor versió”, ha assegurat l'argentí en la roda de premsa prèvia a l'entrenament de l'equip al Juventus Stadium. El blaugrana, però, ha descartat que el Barça surti a especular perquè “si ho fem, tenim moltes opcions de que ens surti molt malament”. “Nosaltres sempre intentem ser protagonistes, és la millor manera que tenim per atacar i defensar, per la qualitat dels jugadors, per la mentalitat i perquè ens ha anat sempre molt bé”, ha afegit. L'objectiu dels blaugrana, doncs, és “treure un bon resultat per poder sentenciar a casa”. L'argentí ha avisat sobre el perill de dos compatriotes seus: Higuaín i Dybala. “Hem de posar atenció especial en ells, perquè et poden trencar en partit en una sola jugada, però no els tenim por”ha explicat.

Mascherano, que ha afirmat que és “un honor i un plaer” jugar al Barça malgrat els rumors que el van situar a la Juventus l'estiu passat, no va entrar a valorar si demà serà l'escollit per substituir a busquets al mig centre: “És la meva posició, en la que més m'agrada jugar, però m'he anat sentint còmode en qualsevol posició on he hagut de jugar. Si no em sentís bé en alguna posició o crec que no beneficia l'equip, li diré a l'entrenador.”