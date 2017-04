“Haurem de jugar bé a futbol perquè els números de la Juventus són espectaculars. A l'alçada de la seva història”.

“Tenim l'objectiu de sempre, fer un gran partit, en un gran escenari. És un repte difícil”.

La Juventus actual: “És un equip similar al de la final de Berlín. Amb algunes baixes i fitxatges. És un bloc d'altíssim nivell. No et sabria dir si és millor ara”.

“A l'alçada que estem del campionat, els jugadors estan preparats per afrontar-ho. El jugador ara necessita més control que motivació. No afectarà el resultat en la lliga”.

“El partit de demà no tindrà res a veure a aquella fina”l.

“El de Màlaga també va ser un bon partit. El resultat va ser nefast però injust. Vam merèixer guanyar, no de manera brillant com el dia de Sevilla. Els professionals no ens podem tornar bojos”.

“Jo he vist a la Juventus pressionant alt, replegada, a la seva àrea, al seu mig del camp. Dominen totes les facetes del joc. Nosaltres anirem a pel partit des de l'inici.

Sobre André Gomes: “Clar que és una opció per jugar demà en el lloc de Busquets. És patètic i lamentable individualitzar una derrota. El futbol és un esport col·lectiu”.

“Busquets per nosaltres és un jugador vital però estem més que capacitats per suplir la seva baixa”.