“Els seus números estan a l'altura de la seva història”

Luis Enrique no tenia ahir gaires ganes de parlar abans de l'entrenament que va fer el Barça al Juventus Stadium. O com a mínim no tenia ganes de comentar aspectes que no estaven relacionats amb el partit contra els italians. Se li va preguntar per la possible sanció de tres partits a Neymar després de la seva expulsió a Màlaga. “Hi ha una eliminatòria meravellosa contra la Juventus. No m'interessen altres coses”, va dir. També li van preguntar si ha variat la seva opinió respecte als àrbitres. “No”, es va limitar a etzibar. I més contundent es va mostrar quan se li va fer una pregunta sobre l'estat de forma d'André Gomes. “Em sembla patètic individualitzar una derrota en un o dos jugadors, això és un esport d'equip, col·lectiu. És totalment injust i immerescut. Em sembla lamentable”, va dir poc després de defensar el partit del seu equip a Màlaga. “Va ser un bon partit, amb un resultat nefast i injust. Ens va penalitzar el mínim error, és un partit que vam merèixer guanyar, no vam jugar com el dia del Sevilla, però va ser un bon partit.”

Centrant-se ja en el partit contra la Juventus, Luis Enrique es va desfer en elogis parlant de l'equip italià, però sempre defensant que el Barça sortirà al camp a imposar el seu estil de joc. “Hem de jugar bé a futbol, aquesta és la clau. Els seus números són espectaculars, a l'altura de la seva història, però nosaltres tenim sempre l'objectiu de fer un gran partit independentment de contra qui juguem i on juguem. És un equip semblant al de fa dos anys. Amb jugadors diferents, però amb un bloc de grandíssim nivell”, va dir el tècnic asturià, que no creu que la derrota de dissabte a Màlaga serveixi de motivació extra per als seus jugadors. “En aquest punt de la temporada el jugador està molt atent. Uns quarts de final de la Champions contra la Juventus necessiten més calma que motivació”, va dir Luis Enrique, que tampoc creu que el 6-1 del Camp Nou contra el París Saint-Germain serveixi al Barça per intimidar els rivals: “Els vuit equips que estem aquí som grans, dependrà de qui estigui més encertat a les àrees, de qui millor aprofiti les errades del rival, els resultats d'abans no importen.” Per acabar, va admetre que la baixa de Busquets per sanció és important, però va assegurar que confia en la bona tasca d'altres futbolistes: “Busi és un jugador vital per a nosaltres, els seus números així ho indiquen, però estem més que capacitats per cobrir la seva absència, i amb molts jugadors que ho poden fer. André Gomes? És una possibilitat.”