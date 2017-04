La posició de Mascherano al camp és l'únic dubte de l'onze. L'argentí pot actuar, com quasi sempre, com a central o bé ser el substitut de Busquets com a mig centre. Tot fa pensar que jugarà en aquesta posició, i ahir deia que se sentia preparat per fer-ho. “M'he anat adaptant a jugar de central per la dreta, cada vegada hi estic més còmode. De mig centre no hi he pogut jugar gaire, però es la meva posició original i on més m'agrada jugar.” Va avisar de la qualitat de dos dels seus compatriotes Dybala i Higuaín: “Hem de tenir una atenció especial amb futbolistes com ells, que et poden trencar un partit en una jugada.” Mascherano explicava que a l'equip li servirà la mala experiència de París per afrontar aquesta eliminatòria. “Vam aprendre que un mal partit et penalitza molt. En aquesta competició necessites dos partits molt complets en defensa i atac. Aquí no sortirem a especular, perquè si ho fem sabem que ens anirà malament, perquè no ho sabem fer. Volem un bon resultat que ens permeti definir l'eliminatòria en la tornada contra un equip molt poderós, que de local té grans números.”

Mascherano va confessar que aquest estiu va tenir contactes amb la Juventus i va defensar l'actuació de Neymar contra el Màlaga: “És difícil prendre decisions a mil pulsacions, a vegades t'equivoques i has d'aprendre de les errades, però no ens assenyalem entre nosaltres. Tres partits de sanció? Hi ha jugadors que van fer el mateix i no van ser sancionats.”