Màxima concentració

La fe va portar el Barça fins als quarts de final de la lliga de campions amb una remuntada miraculosa contra el París Saint-Germain. El futbol ha d'aparèixer avui a Torí contra la Juventus si els de Luis Enrique no volen haver de tornar a protagonitzar una altra nit èpica, fet poc recomanable. El Barça arriba al partit després de la terrible decepció de Màlaga. Els blaugrana tenien la possibilitat de situar-se líders i passar a dependre d'ells mateixos per revalidar el títol de lliga, però un partit més que fluix va provocat que mig campionat s'hagi tenyit de color blanc. Luis Enrique va fer moltes rotacions pensant en la Juventus, fins i tot va prescindir d'entrada del 3-4-3 que tan bon resultat ha donat al Barça en les últimes setmanes. I ni el canvi de sistema va funcionar ni tampoc l'aportació de la segona unitat. Així que els blaugrana tornaran a jugar avui amb el seu onze més titular, un equip que poc s'allunya d'aquell que va derrotar la Juventus fa dos anys en la final de Berlín. Algun canvi en defensa i poca cosa més. Luis Enrique, però, haurà de canviar el mig del camp en un partit que es prendrà com una final. Així, ha fet viatjar a Torí tota la plantilla, també els lesionats, amb l'excepció de Rafinha. La de Sergio Busquets, per sanció, és una baixa molt important i caldrà veure qui el substitueix, i si això implica que es jugui amb un 3-4-3 o es torni al 4-3-3 que no va funcionar a Màlaga. Si Mascherano fa de mig centre, sembla difícil que es pugui jugar amb tres defenses tenint en compte el fluix rendiment de Mathieu, i és més que possible que Sergi Roberto i Alba actuïn als laterals i Piqué i Umtiti facin de centrals, amb Rakitic i Iniesta acompanyant l'argentí al mig del camp. Si Luis Enrique, que ha perdut un home important en el 3-4-3, Rafinha, vol donar continuïtat a l'equip que tan bé va jugar contra el Sevilla i actuar amb tres centrals en defensa (Mascherano, Piqué i Umtiti), s'haurà d'inventar un altre mig centre. En aquest sentit, el tan criticat André Gomes tindria números de ser el relleu de Busquets, tot i que el pobre rendiment que va oferir el portuguès a Màlaga resta possibilitats a aquesta opció. Faci el que faci Luis Enrique amb el substitut de Busquets, sí que és clar que l'arsenal ofensiu del Barça tornarà a tenir Messi, Suárez i Neymar com a protagonistes, sabent de la importància de marcar un gol fora de casa i que no pot tornar a passar allò de París ni tampoc el que va passar dissabte a Màlaga. Messi és el màxim golejador de la Champions amb onze gols. Neymar n'ha fet quatre i Suárez, tres.

Pel que fa a la Juventus, sí que van funcionar les rotacions de Massimiliano Allegri contra el Chievo Verona. Triomf amb dos gols d'Higuaín i lideratge amb sis punts d'avantatge respecte al Roma. El Barça ha canviat poc respecte a la final de Berlín i sí que ho ha fet, i molt, l'equip italià. Allegri ha abandonat la defensa de tres centrals per jugar amb quatre homes al darrere, i tot fa pensar que avui Barzagli serà a la banqueta i deixarà pas a Bonucci i Chiellini, que va ser baixa fa dos anys per lesió. De la resta de l'equip, només l'etern porter Buffon té continuïtat. Ni Pirlo, ni Tévez, ni Pogba, ni Morata ni Vidal. Els italians s'han renovat de manera profunda. Per començar, amb un lateral dret que troba a faltar molt el Barça i que avui viurà un partit especial, Dani Alves. El millor lateral dret de la història viurà un duel intens i espectacular amb el seu amic Neymar per una banda en la qual els italians també disposen del colombià Cuadrado, a qui el Barça va voler després del mundial del Brasil. La sala de màquines serà per a Khedira i Pjanic, dos futbolistes que també tenen gol i n'han marcat cinc cadascun aquesta temporada en la lliga. El potencial ofensiu del conjunt d'Allegri està fora de dubtes. Als dos migcampistes esmentats cal afegir els davanters argentins Higuaín i Dybala, per qui es barallen els equips grans de la lliga i la Premier, i també Mandzukic. Higuaín acumula ja 21 gols en la lliga i tres en la Champions, i és el màxim golejador dels italians amb diferència respecte al segon, Dybala, que ha marcat vuit gols en la lliga i dos en la Champions. Són aquests alguns dels poders d'una Juventus que encadena 48 partits sense perdre al seu estadi i que només ha encaixat 20 gols en la Serie A aquesta temporada i dos en la lliga de campions.

Pel que fa a la història, és favorable al Barça. Quatre vegades s'han enfrontat catalans i italians. L'última, fa dues temporades en la final de la Champions Berlín, amb triomf dels de Luis Enrique (1-3). Les altres tres vegades, en tres eliminatòries, dues victòries blaugrana i una derrota. El Barça va eliminar la Juventus en els quarts de final de la copa d'Europa del curs 85/86, amb victòria (1-0) a Barcelona i empat a Torí (1-1). També va sortir guanyador el Barça en les semifinals de la recopa del curs 90/91. Els blaugrana només van caure en els quarts de la Champions 02/03, en la pròrroga, amb aquell gol de Zalayeta.