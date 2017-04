Neymar es perdrà el clàssic

Neymar no podrà disputar el clàssic del dia 23 d'abril després que aquesta tarda el comitè de competició hagi decidit sancionar-lo amb tres partits, un per la targeta vermella i dos per haver aplaudit el quart àrbitre. El brasiler, doncs, es perdrà el Barça-Real Sociedad, el Madrid-Barça i el Barça-Osasuna. Tot i que el FC Barcelona presentarà recurs al comitè d'apel·lació, és pràcticament impossible que Neymar pugui disputar el clàssic, ja que en cap cas es reduirà la sanció a un únic partit. També se l'ha multat amb 600 euros i 700 més al FC Barcelona.