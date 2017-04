Mascherano de mig i Mathieu, dues apostes que no funcionen

Veure qui jugaria en el lloc de Sergio Busquets i si Luis Enrique apostaria per sortir amb un 4-3-3 o amb un 3-4-3. Aquestes eren les dues grans incògnites en clau blaugrana en les hores prèvies al partit contra la Juventus, i les respostes van ser Mascherano de mig centre i Mathieu de titular en una defensa de tres, amb Piqué i Umtiti. I l'aposta, malauradament, va ser un autèntic desastre, ja que el jugador argentí va fer aigües al mig del camp, descol·locat i lent a l'hora de crear i, pitjor encara, totalment superat en defensa, com va quedar demostrat en l'acció del 2-0, en què va arribar tard a fer el marcatge a Dybala, que, tot sol des de la frontal va superar Ter Stegen amb un xut ajustat. I tampoc va destacar, precisament Mathieu, un desgavell per la banda esquerra, i que només va trigar sis minuts de joc a aparèixer a la fotografia, quan Cuadrado el va encarar i va entrar dins de l'àrea sense cap tipus d'oposició, per després assistir Dybala, que va marcar amb elegància. Per sort per als interessos del Barça, aquest va ser l'únic atac per la banda de Mathieu que va acabar en gol, malgrat que gairebé totes les jugades ofensives de la Juventus en la primera meitat es van generar per aquesta zona, on Cuadrado i Dani Alves van trobar una autèntica autopista. Potser per aquest motiu, en el descans Luis Enrique va rectificar deixant Mathieu al vestidor i passant Mascherano a la defensa, un parell de variacions que van canviar la cara del Barça. Tot i així, l'argentí va tornar a errar en el 3-0, en què va perdre la marca de Chiellini, en estar més pendent del jugador que de la pilota, fet que va permetre que l'italià marqués amb el cap.

Tercera golejada